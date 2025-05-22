Каким будет курс доллара к 1 июня – анализ и прогноз
Тенге: шаткая стабильность
Официальный курс доллара США к тенге зафиксирован Нацбанком РК на отметке 510,59 тенге. Обменники Казахстана покупают доллар в среднем по 507,29 тенге, продают по 509,44. А на бирже Форекс доллар устремился к 506 тенге. Что же ждать от валютного рынка к началу лета – разбираем нюансы.
Нефтяные качели. Казахстанская экономика традиционно сильно зависит от цен на нефть. Сегодня фьючерс на Brent держится у отметки 65,04 доллара за баррель, демонстрируя лишь минимальный рост. Однако, как отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов, "рост цен на нефть происходит на фоне слухов о конфликте между Израилем и Ираном". Это означает, что любое обострение на Ближнем Востоке может толкнуть цены вверх, поддержав тенге. Но и обратная ситуация – затухание конфликта или профицит на рынке – способна моментально обвалить национальную валюту.
Доллар держит оборону. Экономика США замедляется, но Федеральная резервная система не спешит со смягчением денежно-кредитной политики, ожидая лишь двух снижений ставки до конца года. Это делает доллар по-прежнему привлекательным активом. Сегодня фьючерс на индекс доллара (USDX) торгуется на уровне 99,412, с символическим снижением на 0,02%. Эльдар Шамсутдинов подтверждает, что наблюдается "ослабление доллара по всему рынку" . Примечательно, что на валютном рынке Forex курс доллара к тенге (506,5 на 12:00 по времени Астаны) также демонстрирует тенденцию к снижению, что указывает на давление на пару USD/KZT. Однако все это может быть краткосрочным трендом.
Рубль: сосед по СНГ готовится к обвалу?
Динамика российского рубля, несмотря на краткосрочное укрепление, вызывает вопросы. Финансист Арсен Темирбаев указывает на текущую силу рубля благодаря налоговому периоду и жесткой политике Банка России. При этом эксперт отмечает, что, хотя вчера юань на бирже падал к 11,04 рубля, а доллар на межбанке ушел под 80 рублей, и здесь все не так просто.
"Старт сезона отпусков, ожидания скорого снижения ключевой ставки и летнее оживление импорта вряд ли позволят рублю и дальше удерживать текущие сильные позиции. Уже в начале июня доллар может сместиться к 82, евро – к 92, юань – прыгнуть выше 11,3 рубля".Арсен Темирбаев
Ослабление рубля, если оно произойдет, неизбежно окажет давление на тенге, учитывая их взаимосвязь.
Прогноз: 507-510 тенге – но с оговорками
С учетом всех факторов к 1 июня 2025 года курс доллара к тенге, вероятно, будет находиться в диапазоне 507-510 тенге за доллар. Этот прогноз основывается на нескольких ключевых допущениях:
- Инерция стабильности: резких скачков мировых валют в ближайшие 1-2 недели не ожидается.
- Консенсус аналитиков: большинство экспертов пока не видят причин для драматических изменений.
- Отсутствие "черных лебедей": предполагается, что не произойдет крупных геополитических или экономических потрясений.
Прогнозы от агентства Apecon дают более детальную картину на ближайшие дни.
- Пятница, 23 мая: ожидается 506 тенге (минимум 498, максимум 514).
- Понедельник, 26 мая: прогноз 507 тенге (минимум 499, максимум 515).
- Вторник, 27 мая: ожидается 509 тенге (минимум 501, максимум 517).
- Среда, 28 мая: прогноз 508 тенге (минимум 500, максимум 516).
Эти данные показывают, что эксперты допускают кратковременные колебания вокруг отметки 507-509 тенге в конце мая, с возможностью достижения как 498, так и 517 тенге.
При этом аналитики предупреждают: важно помнить, что прогнозы – это лишь вероятности. Казахстанцам, планирующим свои финансы, стоит продолжать внимательно отслеживать внешние сигналы, помимо внутренних новостей.
"Начало июня может принести как приятные, так и не очень приятные сюрпризы, особенно если прогнозы по ослаблению рубля оправдаются".Арсен Темирбаев
Ранее мы сообщили, что тенговые депозиты восстановились после снижения. Объем депозитов в национальной валюте в апреле составил 31,9 трлн тенге, а рост за месяц – 2,6%.
При этом аналитики считают, что даже при благоприятном развитии событий у тенге нет большого потенциала для устойчивого укрепления до уровня 500 и ниже.