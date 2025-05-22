Каким будет курс доллара к 1 июня – анализ и прогноз

Текущая ситуация на валютном рынке Казахстана выглядит обманчиво спокойной. Курс доллара уходит вниз от отметки 510 тенге, но за этой видимостью стабильности скрывается ряд факторов, которые могут кардинально изменить картину, сообщает Zakon.kz.

Тенге: шаткая стабильность

Официальный курс доллара США к тенге зафиксирован Нацбанком РК на отметке 510,59 тенге. Обменники Казахстана покупают доллар в среднем по 507,29 тенге, продают по 509,44. А на бирже Форекс доллар устремился к 506 тенге. Что же ждать от валютного рынка к началу лета – разбираем нюансы.

Нефтяные качели. Казахстанская экономика традиционно сильно зависит от цен на нефть. Сегодня фьючерс на Brent держится у отметки 65,04 доллара за баррель, демонстрируя лишь минимальный рост. Однако, как отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов, "рост цен на нефть происходит на фоне слухов о конфликте между Израилем и Ираном". Это означает, что любое обострение на Ближнем Востоке может толкнуть цены вверх, поддержав тенге. Но и обратная ситуация – затухание конфликта или профицит на рынке – способна моментально обвалить национальную валюту.

Доллар держит оборону. Экономика США замедляется, но Федеральная резервная система не спешит со смягчением денежно-кредитной политики, ожидая лишь двух снижений ставки до конца года. Это делает доллар по-прежнему привлекательным активом. Сегодня фьючерс на индекс доллара (USDX) торгуется на уровне 99,412, с символическим снижением на 0,02%. Эльдар Шамсутдинов подтверждает, что наблюдается "ослабление доллара по всему рынку" . Примечательно, что на валютном рынке Forex курс доллара к тенге (506,5 на 12:00 по времени Астаны) также демонстрирует тенденцию к снижению, что указывает на давление на пару USD/KZT. Однако все это может быть краткосрочным трендом.

Рубль: сосед по СНГ готовится к обвалу?

Динамика российского рубля, несмотря на краткосрочное укрепление, вызывает вопросы. Финансист Арсен Темирбаев указывает на текущую силу рубля благодаря налоговому периоду и жесткой политике Банка России. При этом эксперт отмечает, что, хотя вчера юань на бирже падал к 11,04 рубля, а доллар на межбанке ушел под 80 рублей, и здесь все не так просто.

"Старт сезона отпусков, ожидания скорого снижения ключевой ставки и летнее оживление импорта вряд ли позволят рублю и дальше удерживать текущие сильные позиции. Уже в начале июня доллар может сместиться к 82, евро – к 92, юань – прыгнуть выше 11,3 рубля". Арсен Темирбаев

Ослабление рубля, если оно произойдет, неизбежно окажет давление на тенге, учитывая их взаимосвязь.

Прогноз: 507-510 тенге – но с оговорками

С учетом всех факторов к 1 июня 2025 года курс доллара к тенге, вероятно, будет находиться в диапазоне 507-510 тенге за доллар. Этот прогноз основывается на нескольких ключевых допущениях:

Инерция стабильности: резких скачков мировых валют в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Консенсус аналитиков: большинство экспертов пока не видят причин для драматических изменений. Отсутствие "черных лебедей": предполагается, что не произойдет крупных геополитических или экономических потрясений.

Прогнозы от агентства Apecon дают более детальную картину на ближайшие дни.

Пятница, 23 мая: ожидается 506 тенге (минимум 498, максимум 514).

Понедельник, 26 мая: прогноз 507 тенге (минимум 499, максимум 515).

Вторник, 27 мая: ожидается 509 тенге (минимум 501, максимум 517).

Среда, 28 мая: прогноз 508 тенге (минимум 500, максимум 516).

Эти данные показывают, что эксперты допускают кратковременные колебания вокруг отметки 507-509 тенге в конце мая, с возможностью достижения как 498, так и 517 тенге.

При этом аналитики предупреждают: важно помнить, что прогнозы – это лишь вероятности. Казахстанцам, планирующим свои финансы, стоит продолжать внимательно отслеживать внешние сигналы, помимо внутренних новостей.

"Начало июня может принести как приятные, так и не очень приятные сюрпризы, особенно если прогнозы по ослаблению рубля оправдаются". Арсен Темирбаев

Ранее мы сообщили, что тенговые депозиты восстановились после снижения. Объем депозитов в национальной валюте в апреле составил 31,9 трлн тенге, а рост за месяц – 2,6%.

При этом аналитики считают, что даже при благоприятном развитии событий у тенге нет большого потенциала для устойчивого укрепления до уровня 500 и ниже.