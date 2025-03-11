Свыше 329 млн тенге задолжали работодатели казахстанцам
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Государственные инспекторы труда в ходе проверок в организациях обнаружили, сколько задолжали работодатели казахстанцам. Такой информацией с Zakon.kz поделились в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).
Так, по состоянию на 1 марта 2025 года государственными инспекторами труда на 19 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более 1,2 тыс. работниками на сумму 328,9 млн тенге.
Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено 995 нарушений трудовых прав.
В итоге руководителям предприятий выдано 579 предписаний, обязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 69,5 млн тенге.
"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 900 работников. Им выплачено 135,8 млн тенге".Пресс-служба МТСЗН РК
Материал по теме
Кто и как может работать сверхурочно в Казахстане: важно знать
Ранее аналитики заявляли, что казахстанцы стали зарабатывать больше. Так, среднемесячная заработная плата по итогам IV квартала 2024 года составила 434 982 тенге по стране – это на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года (393 605 тенге).
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript