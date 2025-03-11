Свыше 329 млн тенге задолжали работодатели казахстанцам

Государственные инспекторы труда в ходе проверок в организациях обнаружили, сколько задолжали работодатели казахстанцам. Такой информацией с Zakon.kz поделились в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Так, по состоянию на 1 марта 2025 года государственными инспекторами труда на 19 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более 1,2 тыс. работниками на сумму 328,9 млн тенге.

Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено 995 нарушений трудовых прав.

В итоге руководителям предприятий выдано 579 предписаний, обязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 69,5 млн тенге.

"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 900 работников. Им выплачено 135,8 млн тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

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Ранее аналитики заявляли, что казахстанцы стали зарабатывать больше. Так, среднемесячная заработная плата по итогам IV квартала 2024 года составила 434 982 тенге по стране – это на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года (393 605 тенге).