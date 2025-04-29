Суд против депутата Базарбека: будет ли глава Минздрава участвовать

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 29 апреля 2025 года на брифинге в правительстве озвучила, будет ли она участвовать в судебных заседаниях по иску против депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что межрайонный суд по гражданским делам Астаны определил привлечь Минздрав третьим лицом по судебному разбирательству, в котором столичное ТОО направило иск мажилисмену Базарбеку о защите деловой репутации. В связи с этим представители СМИ уточнили, будет ли министр принимать участие в этом судебном процессе лично.

"Минздрав сегодня не является участником той или иной стороны, тут вопрос к Фонду медицинского страхования и непосредственно к частному субъекту, который оказывал медицинские услуги на договорной основе. Поэтому Минздрав принимать участие в данном судебном процессе не планирует", – ответила Акмарал Альназарова.

Также журналисты поинтересовались, насколько достоверной была озвученная мажилисменом информация. Министр отметила, что сведения депутата были основаны на официальном заключении Высшей аудиторской палаты (ВАП).

"Что было сделано? ВАП по итогам проверки Фонда медицинского страхования внесла соответствующие представления – были наказаны и привлечены к дисциплинарной ответственности порядка 12 сотрудников фонда. Также была выставлена на возврат определенная сумма. Сегодня часть сумм от нескольких организаций по итогам справки ВАП уже возвращена. Есть график погашения, по которому они до конца года должны возместить эти средства", – дополнила Акмарал Альназарова.

Также в данной ситуации ВАП выявила осуществление медицинской деятельности на отдельных объектах без наличия лицензии и специалистов с сертификатами.

"В связи с этим в 2024 году перед компанией по распределению объемов госзаказа и ОСМС Фондом медстрахования совместно с 20 территориальными фондами была проведена полная ревизия всех организаций, которые сегодня являются поставщиками услуг. Это фактически более 1300 организаций. Были выявлены сотрудниками территориальных филиалов и центрального аппарата фонда факты безлицензионной деятельности и другие нарушения. Все материалы были переданы в Комитет медицинского и фармацевтического контроля. Комитетом были возбуждены административные дела, нарушители привлечены к ответственности, наложены определенные суммы штрафов. Порядка 10 лицензий подлежали отзыву", – озвучила Акмарал Альназарова.

По ее словам, на сегодняшний день в рамках действующего законодательства депутатским корпусом Парламента инициированы поправки по усилению контроля и прозрачности как со стороны фонда, так и со стороны медицинских организаций. Эти поправки сейчас рассматриваются и находятся в Мажилисе.

27 января 2025 года член Высшей аудиторской палаты Казахстана Нурлан Нуржанов рассказал о найденных нарушениях в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) и его филиалах по итогам проверки в 2024 году.