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Финансы

Астанчане задолжали налоговикам более 3 млрд тенге

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 12:34 Фото: pexels
В Департаменте государственных доходов по Астане сегодня, 2 мая 2025 года, напомнили, что наличие налоговой задолженности может испортить планы на отдых за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.

Налоговики озвучили актуальные цифры по налоговой задолженности астанчан.

"Общая сумма задолженности по налогам среди жителей столицы уже превысила 3 млрд 581 млн тенге. Основная часть этой суммы приходится по налогу на транспорт – порядка 3 млрд 289 млн тенге. Еще 292 млн тенге составляют долги по налогу на имущество. Количество налогоплательщиков, имеющих задолженность, превышает 78 тыс.", – заявили в ДГД по Астане в пятницу.

В ведомстве также указали на начало сезона отпусков и напомнили о том, что "наличие налоговой задолженности может стать причиной ограничения на выезд за рубеж".

Проверить наличие задолженности можно с помощью следующих ресурсов:

  • официальный сайт Комитета государственных доходов – kgd.gov.kz;
  • портал электронного правительства – egov.kz;
  • мобильное приложение eSalyq Azamat.

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Проверить наличие запрета на выезд из страны можно через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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