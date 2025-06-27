Наличные деньги не теряют популярности: насколько вырос оборот за последние годы
Рост суммы наличных денег в обращении за последние 10 лет составил 3,1 трлн тенге, или 226%, говорится в новом выпуске издания "Экономическое обозрение Национального банка РК".
Отмечается, что сумма наличных денег в обращении в Казахстане на конец августа 2024 года составляла 4,5 трлн тенге, увеличившись с начала года на 458 млрд тенге, или 11,3%. При этом среднегодовой темп роста наличных денег в обращении с 2014 по 2024 год составлял 13%.
"В Казахстане наблюдается стабильный рост количества наличных денег в обращении. Ежегодный темп роста количества банкнот с 2014 года составляет 6%. В настоящее время в обращении циркулируют 626,6 млн банкнот. Также наблюдается устойчивый рост количества банкнот на душу населения, который на конец августа 2024 года составил 31,1 банкноты на человека". Национальный банк РК
Фото: Zakon.kz
В обзоре указано, что с 2018 года объемы выдачи и приема наличных денег банкам второго уровня увеличиваются. Так, с этого периода объем выдачи наличных денег вырос с 5,29 трлн тенге (1,11 млрд штук банкнот) до 6,50 трлн тенге (1,18 млрд штук банкнот) в 2022 году, или на 23,2%, прием увеличился с 4,92 трлн тенге (1,07 млрд штук банкнот) до 6,19 трлн тенге (1,15 млрд штук банкнот), или на 26,1% в 2022 году.
Среднедневная выдача наличных денег составляет 26 млрд тенге. При этом в период нестабильности происходит резкий всплеск спроса на наличные деньги. К примеру, в начале объявления пандемии коронавируса в Казахстане дневная выдача составила 100 млрд тенге (в 4 раза больше среднедневной выдачи), а в период январской трагедии в Казахстане выдача составила 123 млрд тенге (в 5 раз больше среднедневной выдачи).
Фото: Zakon.kz
Также, согласно исследованию Аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана, темп роста безналичных транзакций в РК замедляется, что может свидетельствовать о приближении рынка к точке насыщения.
К примеру, прирост безналичных транзакций в первом квартале 2022 года составил 52% (год к году), тогда как в аналогичном периоде 2021 года этот показатель достиг 124%. В абсолютном выражении объем безналичных транзакций в первом квартале 2022 года вырос до 19,1 трлн тенге в сравнении с 12,5 трлн тенге годом ранее. В первом полугодии 2024 года темп снятия наличных денег из банкоматов, наоборот, вырос с 3,4% до 11,1%: в первом полугодии 2024 года казахстанцы получили из банкоматов 11,9 трлн тенге против 10,7 трлн тенге в аналогичном периоде прошлого года.
Добавим, что в марте 2025 года количество безналичных транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросло на 14,2%, достигнув 1,1 млрд операций, а объем вырос на 23,3%, достигнув 14,6 трлн тенге.
Кроме этого, в обзоре Нацбанка отмечается влияние на наличные расчеты в Казахстане мобильных переводов. В частности, в одном из аналитических отчетов была выдвинута гипотеза о том, что из-за проверки мобильных переводов для обнаружения признаков скрытой предпринимательской деятельности спрос на наличные деньги может увеличиться ввиду избегания отслеживания финансовых операций.
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Несмотря на то, что на практике данная гипотеза оказалась справедливой только для микробизнеса, учитывая, что доля пользователей мобильных переводов составляет 72%, при усилении мониторинга возможно, что расчеты, осуществляемые через мобильные переводы, будут осуществляться также наличными средствами. Это в свою очередь может поспособствовать увеличению использования наличных денег.
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