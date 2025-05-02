Какой регион лидирует по деловой активности в Казахстане

В апреле 2025 года деловая активность в стране незначительно возросла. При этом в некоторых секторах индекс находится в отрицательной зоне. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Индекс деловой активности в апреле 2025 года составил 50,5. Напомним, что в марте индекс составил 50,4, а в феврале подрос до 51,3. В целом, индикатор находится в положительной зоне с марта прошлого года, говорится в комментарии директора департамента ДКП НБК Рустема Оразалина.

В сообщении отмечается, что в 9 регионах деловая активность улучшилась, в 11 регионах – ухудшилась. Наибольшее значение индекса зафиксировано в Северо-Казахстанской области (60,4), наименьшее – в Кызылординской области (38,7). К слову, в некоторых южных регионах деловая активность в апреле была заметно ниже, чем в СКО.

Фото: Национальный банк РК

При этом сохранение активности отмечено в производстве и торговле, в которых индекс остался в положительной зоне, составив, соответственно, 52,9 и 51,1 (в марте – 54 и 51,1).

В секторе услуг отмечено улучшение динамики, но индикатор остался в негативной зоне, составив 49,9 (в марте – 48,9), в строительстве, наоборот, динамика ухудшилась, индекс снизился до 48,7 с 49,7 в марте.

В горнодобывающей промышленности показатель остался практически без изменения – 48,5 (в марте – 48,6). В строительстве и горнодобывающей промышленности отмечается снижение объема новых заказов.

Бизнес климат и спрос

Индекс бизнес-климата в апреле увеличился до 13,6 за счет улучшения оценки текущих условий ведения бизнеса. Также, по оценкам предприятий, спрос на их продукцию/услуги увеличился. Только в горнодобывающей промышленности зафиксировано замедление темпов роста спроса. Наибольший спрос был отмечен в производстве и торговле.

Вместе с тем оценки факторов бизнес-условий практически не изменились. Респонденты слабо положительно отметили изменение инфраструктуры. При этом остальные факторы: вопросы защиты бизнеса, налоговая нагрузка и доступ к финансам/кредитам оценили негативно, особенно налоговую нагрузку и вопросы защиты бизнеса.

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