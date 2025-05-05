Нацфонд остался в минусе: что стало с налоговыми поступлениями в первом квартале года

Аналитический центр АФК представил обзор бюджетного баланса Казахстана за I квартал 2025 года. Подробнее – в материале Zakon.kz.

На фоне ускорения экономической активности – до 5,8% с показателя в 3,9% годом ранее и более слабого курса тенге совокупные налоговые поступления (Нацфонд, местные и республиканский бюджеты) по итогам I квартала 2025 года показали рост, составив 5,8 трлн тенге. Рост на 4,8%, или 265 млрд тенге.

При этом в разрезе отдельных сегментов динамика неоднородна. Поступления налогов значительно упали в Нацфонд (−47%, или 547 млрд тенге), но увеличились в местные бюджеты (+16%, или 292 млрд тенге) и республиканский бюджет (+20%, или ₸520 млрд), что выровняло общие сборы.

По данным аналитиков, в Нацфонде отмечается снижение всех видов налогов, основной удельный вес в падении занимают НДПИ (−85 млрд тенге) и КПН (-378 млрд тенге) на фоне более низких средних цен на нефть (74,8 доллара за баррель в первом квартале 2025 года против 81,8 доллара в прошлом году). Таким образом, исполнение годового плана по налоговым сборам в Нацфонд упало до 13% с показателя в 25% в аналогичном периоде прошлого года.

Вместе с тем в местные бюджеты положительный вклад внесли все виды налогов на фоне продолжающегося двухзначного роста номинальных доходов, увеличения количества субъектов МСБ и высокого роста их доходов. Так, например валовая прибыль у малых предприятий выросла на 16,9% за 2024 год.

Фото: АФК

В республиканский бюджет основной прирост обеспечили НДС (+13%, или 154 млрд тенге) и КПН (+28%, или 221 млрд тенге) на фоне высоких возвратов НДС в предыдущем году (1,3 трлн тенге), увеличения доходов крупных предприятий, мер налогового и таможенного администрирования и снижения теневой экономики.

В результате за I квартал текущего года исполнение годового плана по налоговым сборам улучшилось до 21,1% против показателя в аналогичном периоде прошлого года в 19,9%.

В обзоре также отмечается, что объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет за первый квартал составил 1,45 трлн тенге, или 27,6% от годового плана. Объем изъятий из Нацфонда запланирован на высокой отметке в 5,25 трлн тенге, что при текущих низких ценах на нефть может привести к сокращению его активов по итогам 2025 года. Добавим, что сегодня цена нефти Brent опустилась до 59,4 доллара за баррель впервые с апреля 2021 года.

Возможные риски

Аналитики АФК подчеркивают, что в целом нарастающая долговая нагрузка при планах масштабного заимствования (8,3 трлн тенге) создает дополнительные фискальные риски, особенно в условиях роста стоимости заимствований на фоне увеличения базовой ставки и налогообложения доходов от государственных ценных бумаг.

В текущем году госдолг Казахстана может вырасти до 37,2 трлн тенге, или 24,7% к ВВП. Таким образом, несмотря на то, что этот показатель пока остается на умеренном уровне по международным меркам, стоимость его обслуживания остается непропорционально высокой для бюджетной системы, ограничивая пространство для социальных и инвестиционных расходов, поясняется в обзоре.

Эксперты полагают, что в таких условиях критически важно сохранить приверженность бюджетным правилам (ориентир для расходов: не более 8% в год, то есть не превышая среднее значение ВВП за 10 лет в 3%, с учетом цели по инфляции в 5%), наращивать эффективность текущих затрат, проводить активную работу по диверсификации доходной базы через дальнейшее сокращение теневой экономики, обеспечить качественное управление госактивами и обязательствами, ускорить приватизацию отдельных привлекательных для инвесторов госактивов.

Все это позволит снизить фискальные риски и создать условия для более сбалансированного и устойчивого экономического роста на среднесрочном горизонте, заключили в АФК.

Ранее Zakon.kz также рассказывал об исполнении республиканского бюджета в первом квартале 2025 года.