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Финансы

Преобразование микрофинансовых организаций в банки: в АРРФР озвучили решение

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 17:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов в сенате 5 мая 2025 года озвучил решение по двум микрофинансовым организациям (МФО), которые хотели преобразоваться в банки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что одним из ключевых потенциальных пользователей базовой лицензии являются МФО. По его словам, они стремятся расширить бизнес и получить право привлекать депозиты от населения и бизнеса.

"На сегодняшний день 12 микрофинансовых организаций уже располагают капиталом, превышающим 10 млрд тенге, а две из них – КМФ и БиЭнКей Финанс Казахстан – получили разрешение на преобразование в банк второго уровня", – указал спикер.

12 июня 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране действует корейская микрофинансовая организация. Он поддержал идею сделать ее банком второго уровня.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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