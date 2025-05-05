Преобразование микрофинансовых организаций в банки: в АРРФР озвучили решение

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов в сенате 5 мая 2025 года озвучил решение по двум микрофинансовым организациям (МФО), которые хотели преобразоваться в банки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что одним из ключевых потенциальных пользователей базовой лицензии являются МФО. По его словам, они стремятся расширить бизнес и получить право привлекать депозиты от населения и бизнеса.

"На сегодняшний день 12 микрофинансовых организаций уже располагают капиталом, превышающим 10 млрд тенге, а две из них – КМФ и БиЭнКей Финанс Казахстан – получили разрешение на преобразование в банк второго уровня", – указал спикер.

12 июня 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране действует корейская микрофинансовая организация. Он поддержал идею сделать ее банком второго уровня.