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Еще один банк может появиться в Казахстане

Еще один банк может появиться в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:18 Фото: pixabay
Еще один банк может появиться в Казахстане. 12 июня 2024 года об этом объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz

Такое заявление прозвучало в Акорде по итогам переговоров президентов Казахстана и Южной Кореи. Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёля сделали официальное заявление для средств массовой информации.

"В стране действует корейская микрофинансовая организация. Я поддерживаю решение сделать ее банком второго уровня".Касым-Жомарт Токаев

Утром 12 июня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Юн Сок Ёля, прибывшего с государственным визитом в Казахстан.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Юн Сок Ёля за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, и отметил, что рассматривает данный визит как проявление искреннего устремления к углублению двустороннего сотрудничества.

Позднее Токаев рассказал о роли 120 тысяч этнических корейцев, живущих в Казахстане. Подробнее читайте здесь.

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