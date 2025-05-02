Что купить, а что продать: самые выгодные и самые рискованные товары для вложений денег

Первые месяцы 2025 года принесли инвесторам на сырьевом рынке как впечатляющие возможности, так и серьезные разочарования. Анализ динамики цен на ключевых мировых биржах позволяет выделить активы, ставшие лидерами роста и лидерами падения, сообщает Zakon.kz.

Какие товары принесли максимальную доходность в начале 2025 года

Анализ биржевых данных за период с конца декабря 2024 года по конец апреля 2025 года выявил несколько сырьевых товаров, продемонстрировавших выдающиеся результаты.

Кобальт: локомотив роста среди металлов. Этот критически важный для современной промышленности металл показал самый значительный взлет, прибавив почти 39%, – следует из данных ICE Futures и Шанхайской биржи металлов. Столь уверенная динамика обусловлена высоким и растущим спросом, прежде всего со стороны производителей аккумуляторных батарей для электромобилей и накопителей энергии, а также сталелитейной отрасли.

Золото: вечная гавань для капитала. Драгоценный металл подтвердил свой статус защитного актива, продемонстрировав рост на 25,6%. В условиях сохраняющейся геополитической напряженности и экономических неопределенностей инвесторы традиционно наращивают позиции в золоте, что и толкает цены вверх.

Кофе "арабика": аграрный лидер по доходности. В сегменте сельскохозяйственных товаров наилучший результат показал кофе сорта "арабика", цена на который увеличилась на 25,8% с начала года.

От родия до сои. Существенный рост также наблюдался по стали (+22,3%), родию (+18,1%) и меди (+15%), что подчеркивает важность этих металлов для индустриального сектора. Среди других аграрных товаров стоит отметить соевое масло (+21,4%) и американскую пшеницу (+11,1%).

Фото: Zakon.kz

Энергетический сектор: падение традиционных активов

В отличие от металлов и некоторых агрокультур энергетический рынок показал разнонаправленную динамику. Рост зафиксирован лишь у отдельных позиций: пропан подорожал на 10,6%, а бензин – на 1,2%.

В то же время традиционные энергоносители столкнулись со значительным снижением цен. Газ в Великобритании и Европе подешевел примерно на 38% и 34%, соответственно, уголь потерял 22,4%, а нефть марки Brent – около 16%.

Фото: Zakon.kz

Главные аутсайдеры: какие товары огорчили инвесторов

Наряду с лидерами роста в первые четыре месяца 2025 года выделились активы, продемонстрировавшие самое сильное падение.

Апельсиновый сок: обвал на 45%. Самым убыточным товаром стал концентрированный апельсиновый сок, цена которого рухнула на беспрецедентные 45%. Столь резкое снижение обусловлено глубоким кризисом производства. Ключевой фактор – катастрофическая ситуация в Бразилии, крупнейшем мировом экспортере концентрата (до 70% рынка). В 2024 году страна пережила сильнейшую за 50 лет засуху, а также массовое распространение болезней и вредителей. Это привело к поражению до 38% апельсиновых деревьев и сокращению урожайности на 25% – минимум за 30-35 лет. Аналогичные проблемы, вызванные ураганами, заморозками и болезнями, затронули и сады Флориды.

Картофель и какао. Значительное снижение цен также наблюдалось по картофелю на европейской бирже (примерно на 43%) и какао-бобам (почти на 31%), что объясняется улучшением прогнозов по урожаю этих культур (хотя напомним: цены на какао в 2024 году побили все рекорды и теперь откатываются назад до "нормального" уровня). Среди металлов отрицательную динамику показали галлий (-14,6%), германий (-12,3%) и цинк (-12,6%).

Ранее мы рассказали, что жители Алматы пожаловались на "экзотический" картофель, стоимость которого составила 1300 тенге за кило. Но чиновники незамедлительно отчитались: нарушений не выявлено, скачок оказался сезонным.