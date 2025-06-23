Доллар растет, нефть дорожает – а что будет с тенге

Напряженность на Ближнем Востоке вновь стала ключевым фактором, определяющим динамику мировых финансовых рынков, сообщает Zakon.kz.

На фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем растет индекс доллара (DXY), отражающий стоимость американской валюты к корзине шести ведущих мировых валют: евро, японской иене, британскому фунту, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Евро занимает наибольший удельный вес в корзине – 57,6%, за ним следуют иена (13,6%), фунт (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк (3,6%).

За сутки DXY достигал 99,077 пункта, в 12:00 по времени Астаны его курс равен 98,55. Интересно, что 4 года назад DXY равнялся DXY, а год назад – 105,5.

Почему укрепляется доллар?

Рост доллара США начался еще в пятницу и продолжился в понедельник. Инвесторы, обеспокоенные обострением ситуации на Ближнем Востоке и потенциальным вмешательством Америки в наземный конфликт, ищут убежище в наиболее ликвидных и надежных активах. Доллар традиционно выступает в качестве такой "тихой гавани" в периоды глобальной неопределенности.

По данным Bloomberg, доллар укрепляется в понедельник, поскольку инвесторы стремились защититься от растущих геополитических рисков после ударов США по Ирану. Это повлекло за собой рост фьючерсов на сырую нефть и падение контрактов на акции США, что свидетельствует о повышенном спросе на безопасные активы и опасениях по поводу поставок энергоносителей.

Экономика Америки также устойчива. Даже после падения в течение последних двух недель индекс S&P 500 остается всего на 3% ниже своего исторического максимума с февраля. Это объясняется тем, что инвесторы изначально ожидали локализованного характера конфликта, без широкого влияния на мировую экономику.

Что может изменить ситуацию?

Все события могут кардинально измениться, если Иран ответит на последние события шагами, способными повлиять на глобальные поставки энергоносителей, полагают специалисты. Так, старший инвестиционный менеджер Евгения Молотова указывает на ключевую уязвимость:

"Все зависит от того, как будет развиваться конфликт, а ситуация, похоже, меняется с каждым часом. Единственный способ, которым они отнесутся к этому серьезно, – это если Ормузский пролив будет заблокирован, потому что это повлияет на доступ к нефти". Евгения Молотова

Блокировка Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, может спровоцировать резкий рост цен на энергоносители и оказать серьезное инфляционное давление на мировую экономику.

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Как отмечает обозреватель Энн Сэфир из Reuters, бомбардировки США ядерных объектов Ирана внесли новую неопределенность в прогнозы по инфляции и экономической активности.

"Очевидные негативные последствия этих атак включают потенциальный резкий рост цен на энергоносители и усиление неопределенности. Это может сковать потребительские и инвестиционные расходы". Энн Сэфир

А что же тенге?

Рост цен на нефть и укрепление доллара оказывают разнонаправленное влияние на развивающиеся рынки, включая Казахстан. Для стран – экспортеров нефти это может обернуться краткосрочным фискальным профицитом. Сегодня, по данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,57 тенге, евро – 601,01 тенге, рубля – 6,65 тенге, при этом цена на Brent достигла 76,52 доллара за баррель (+7,77%).

Однако, как отмечает экономист Руслан Султанов, существуют значительные риски для валют и акций развивающихся стран, включая тенге. Например, давление на валюты развивающихся рынков.

"Инвесторы переключаются на долларовые активы, а импортеры вынуждены платить дороже. При прочих равных курс может "поползти" вверх, особенно в условиях низкой валютной ликвидности". Руслан Султанов

Или отток из локальных бумаг:

"Высокие доходности в США делают бумаги развивающихся стран менее привлекательными. Инвесторы могут зафиксировать прибыль и выйти из KZT-номинированных гособлигаций. Это снижает спрос на тенге, повышает доходности и увеличивает затраты бюджета на обслуживание долга". Руслан Султанов

Также экономист указывает на риск падения цен на некоторые акции. Когда рынок ожидает дольше высокие ставки, страдают акции компаний с высокой долговой нагрузкой и зависимостью от внутреннего спроса, отмечает Султанов.

Банки: маржа снижается при росте депозитных ставок и падении спроса на кредиты.

Строительство и недвижимость: рост ставок – удорожание ипотеки – падение продаж – заморозка проектов.

Одним словом, ситуация на мировых рынках остается крайне неопределенной. Дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке и реакция Ирана станут определяющими факторами. Если эскалация продолжится и затронет глобальные поставки энергоносителей, это неминуемо приведет к новому витку инфляции и, возможно, к ужесточению денежно-кредитной политики центробанков. В этом случае инвесторам придется пересматривать свои стратегии, отдавая предпочтение защитным инструментам и активам с реальной стоимостью. Для тенге же это будет означать сохранение давления и повышенную волатильность на валютном рынке в ближайшие месяцы.

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