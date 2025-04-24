Что может подорожать в Казахстане при высоком курсе евро

Почему Казахстану не столь страшен высокий курс евро, кто может выиграть от этого и какие категории товаров вырастут в цене при удорожании европейской валюты – в материале Zakon.kz.

На этой неделе курс евро впервые превысил 600 тенге. Отметим, что уверенный рост европейской валюты наблюдался с начала апреля. Если в начале месяца официальный курс евро составлял 545 тенге, то уже к середине вырос до 590 тенге, а к 22 апреля достиг 601 тенге за единицу валюты. В процентном выражении курс вырос на 10% менее чем за месяц.

Фото: Zakon.kz

О причинах столь активного удорожания евро Zakon.kz рассказывал в этой статье. В частности, отмечалось, что "одним из ключевых драйверов укрепления евро стали выборы в Германии и приход к власти консервативного правительства".

Влияние дорогого евро на экономику

Эксперты полагают, что в целом укрепление евро для казахстанской экономики можно оценивать, с одной стороны, позитивно. Так как торговый баланс между Казахстаном и ЕС сохраняется в положительной зоне. То есть объем экспорта превышает импорт из стран Европы.

Как ранее сообщалось на сайте Акорды, в 2024 году товарооборот между Казахстаном и странами – членами Евросоюза достиг порядка 50 млрд долларов, что составляет 80% от общего объема торговли ЕС со странами Центральной Азии.

Экономист Арман Байганов пояснил, что если при удорожании европейской валюты взаиморасчеты будут производиться в евро, то это станет плюсом для казахстанских экспортеров. Так как поступит больше валютной выручки и в целом повысится доходность экспортных компаний.

Отмечается, что среди основных экспортных товаров в ЕС: нефть, различные сырьевые ресурсы, ферросплавы. В числе основных стран – партнеров Италия, Нидерланды, Франция.

Добавим, что, согласно данным Бюро национальной статистики, среди европейских стран основными партнерами Республики Казахстан по экспорту в этом году стали Италия и Франция. В импорте в числе ключевых партнеров – Германия.

Таким образом, даже при дальнейшем росте курса евро экономика Казахстана может выиграть, если речь идет об экспорте товаров, номинированных в евро, уточнил спикер.

Однако он обратил внимание, что и минусы тоже есть. Несмотря на то, что доля импорта из ЕС невелика по сравнению с экспортом, отдельные товарные позиции могут вырасти в цене. По словам экономиста, Казахстан импортирует из ЕС готовую продукцию, в частности лекарства, некоторые виды техники и оборудования и т.д. Соответственно, такие товары могут подорожать для потребителей.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев также считает, что каких-то больших изменений и существенных сдвигов в торговле с Евросоюзом на фоне роста евро ждать не стоит.

Удорожание евро влияет лишь на ту часть импорта, которая оплачивается именно в этой валюте. Но нужно понимать, что курс евро по отношению к тенге достаточно волатильный, и не исключено, что он может вернуться на прежние позиции. К тому же колебания европейской валюты не вызывают "паники" в отличие от доллара.

Аналитик привел пример, что при росте доллара на 10-15 тенге начинаются паника и активные обсуждения. Курс евро редко вызывает общественный резонанс, в целом не столь существенно влияет на экономическую повестку, как доллар. Это связано с тем, что доля торговли в евро между Казахстаном и ЕС достаточно небольшая, поясняет аналитик.

Точные данные по торговому обороту в евро в открытом доступе найти довольно сложно, но можно предположить, что большая часть взаиморасчетов все-таки осуществляется в долларах США, уточнил он. Таким образом, даже в сделках с Европой Казахстан может получать выручку преимущественно в долларах. Исключением могут быть товары, приобретаемые у ЕС в евро.

"В данном случае влияние текущего курса евро по отношению к тенге, я думаю, будет весьма и весьма ограничено. Конечно, в той части, где взаиморасчеты проводятся именно в евро, текущий рост курса отразится, и в этой части будет какая-то переоценка стоимости, и цены вырастут". Арман Бейсембаев

К слову, среди сфер, которые потенциально могут ощутить на себе влияние подросшего евро, может оказаться и туризм. Причем поездки могут подорожать не только в Европу, но и в другие страны, где оплата отелей или перелетов также привязана к курсу евро.

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В целом эксперты заключили, что в масштабах всей экономики влияние от удорожания европейской валюты если и будет, то минимальным ввиду того, что в основном внешнеэкономическая деятельность Казахстана "завязана" на долларе США.