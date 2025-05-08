Доллар подорожал на торгах 8 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 мая 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,01 тенге, поднявшись на 1,52 тенге.

Торгов по российскому рублю не проводилось.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,26 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,3-519 тенге, евро – по 583,5-587,5 тенге, рубли – по 6,13-6,25 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 8 мая.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость нефти марки Brent, повысившись на 0,47 доллара, составила 61,59 доллара за баррель.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подорожал на 0,54 доллара – до 58,61 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 514,5 тенге, евро – 582,67 тенге, рубля – 6,35 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 мая, можно здесь.