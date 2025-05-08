Доллар подорожал на торгах 8 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,01 тенге, поднявшись на 1,52 тенге.
Торгов по российскому рублю не проводилось.
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,26 тенге (-0,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,3-519 тенге, евро – по 583,5-587,5 тенге, рубли – по 6,13-6,25 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 8 мая.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость нефти марки Brent, повысившись на 0,47 доллара, составила 61,59 доллара за баррель.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подорожал на 0,54 доллара – до 58,61 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 514,5 тенге, евро – 582,67 тенге, рубля – 6,35 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 мая, можно здесь.