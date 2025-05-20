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Финансы

Доллар еще подорожал на торгах 20 мая

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 мая 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,59 тенге, поднявшись на 0,82 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,40 тенге (+0,08).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,94 тенге (+0,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,9-514,5 тенге, евро – по 575,5-579,5 тенге, рубли – по 6,25-6,37 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 20 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,02%, до 65,55 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,10%, до 62,20 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,78 тенге, евро – 576,06 тенге, рубля – 6,35 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 мая, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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