Доллар еще подорожал на торгах 20 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,59 тенге, поднявшись на 0,82 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,40 тенге (+0,08).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,94 тенге (+0,18).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,9-514,5 тенге, евро – по 575,5-579,5 тенге, рубли – по 6,25-6,37 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 20 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,02%, до 65,55 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,10%, до 62,20 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,78 тенге, евро – 576,06 тенге, рубля – 6,35 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 мая, можно здесь.