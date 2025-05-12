Казахстан бросил вызов зерновым гигантам и занял второе место на рынке твердой пшеницы в ЕС

Аналитические данные Генерального директората по сельскому хозяйству и развитию сельских районов Еврокомиссии показывают, что Казахстан обеспечил 11,8% от всего импорта дурума в ЕС, сообщает Zakon.kz.

Данные за май 2025 года показали, что наша республика поставила в Европу 198 809 тонн высококачественной твердой пшеницы. Это значительный шаг вперед, демонстрирующий растущее значение Казахстана как надежного поставщика продовольствия для европейских потребителей, отмечают эксперты.

Конкурентная среда: основные игроки на рынке дурума в ЕС

Рынок твердой пшеницы в Европейском союзе является высококонкурентным, но Казахстан успешно действует на нем наряду с рядом крупных мировых экспортеров.

Турция. За последние годы страна стала крупнейшим поставщиком дурума в ЕС (17,9%).

Канада. Являясь традиционным мировым лидером в экспорте твердой пшеницы, Канада сохраняет значительное присутствие на рынке ЕС. Хотя в данных конкретного отчета за текущий период она не вошла в топ-4 поставщиков, ее доля в целом на рынке ЕС оценивается в различных источниках около 21%.

Россия. Несмотря на существующие торговые ограничения со стороны ЕС, включая высокие пошлины (148 евро за тонну дурума), Россия остается важным игроком. Так, в 2023 году российские поставки дурума в ЕС составили около 441 тыс. тонн.

США. Доля американских поставок твердой пшеницы в ЕС в последние годы снижается, однако США сохраняют конкурентоспособность за счет качества и налаженных логистических каналов.

На этом фоне выход Казахстана на второе место в текущем маркетинговом году свидетельствует об успешной адаптации к рыночным условиям и растущем признании качества казахстанской твердой пшеницы.

Фото: Zakon.kz

Куда еще мы продаем зерно?

Новыми рынками сбыта для казахстанской пшеницы в последние годы стали многие страны и регионы.

Азербайджан. Казахстан занял доминирующую долю в импорте пшеницы Азербайджана в I квартале 2025 года – 80% от всего объема.

Китай. За первые два месяца 2025 года Казахстан увеличил общий экспорт пшеницы до 1,25 млн тонн (+24% к прошлому году).

Иран. Возобновлены поставки, объемы могут достигать 230-250 тыс. тонн с перспективой увеличения.

Страны Северной Африки. Рассматриваются как новые рынки, в том числе через порты Черного и Балтийского морей.

Афганистан. Растущий рынок готов принять порядка 200 тыс. тонн зерна, поставки идут транзитом через Туркменистан.

Грузия, Германия, Испания, Латвия, Норвегия, Пакистан, Великобритания – небольшие новые направления экспорта.

Таким образом, Генеральный директорат по сельскому хозяйству и развитию сельских районов Еврокомиссии подтверждает, что Казахстан укрепил свои позиции на стратегически важном для его аграрного сектора европейском рынке.

Отметим, что при сохранении положительных тенденций Казахстан способен значительно нарастить экспорт в 2025 году и выйти на новые торговые площадки. Ведь экспортный потенциал Казахстана по зерновым оценивается в 12 млн тонн, из которых 7-7,5 млн тонн приходится на пшеницу.