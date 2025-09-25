#АЭС в Казахстане
Финансы

Взрывной рост: Казахстан вышел на второе место по экспорту твердой пшеницы в Евросоюз

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 14:08 Фото: akorda.kz
Согласно данным таможенного мониторинга Евростата за 22 сентября 2025 года, Казахстан сенсационно ворвался в тройку лидеров по поставкам твердой пшеницы на рынок Евросоюза, заняв второе место, сообщает Zakon.kz.

Поставки взлетели в 3,4 раза

За период с 1 июля по 22 сентября 2025 года Казахстан экспортировал в ЕС 78 575 тонн твердой пшеницы, что позволило ему занять внушительные 28,1% рынка. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял всего 23 248 тонн с долей 8%. Таким образом, объем поставок увеличился более чем в три с половиной раза, что является беспрецедентным успехом.

Новые игроки меняют расстановку сил

Канада, многолетний лидер, удерживает первую позицию с объемом 87 560 тонн (31,3% рынка). Но ближайший конкурент – Турция – теперь отстает, занимая третье место с 49 812 тоннами (17,8%). В топ-5 также вошли США с 34 921 тонной (12,5%) и Австралия с 12 500 тоннами (4,5%).

Фото: Zakon.kz

Этот взрывной рост поставок из Казахстана происходит на фоне общего снижения импорта зерна в ЕС. Европейские страны получили хороший урожай, что снизило их потребность в закупках из-за рубежа. Тем не менее Казахстан смог не только удержаться на рынке, но и существенно расширить свою долю, что говорит о высоком качестве продукции и конкурентоспособности. Генеральный директорат Еврокомиссии подтверждает, что Казахстан укрепил свои позиции на европейском рынке.

С экспортным потенциалом в 12 млн тонн зерновых страна имеет все шансы и дальше наращивать свое присутствие на мировом рынке, подтверждая статус ключевого аграрного игрока.

География экспорта расширяется

Успех в Европе – лишь часть амбициозной зерновой стратегии Казахстана. Страна активно диверсифицирует рынки сбыта, осваивая новые направления.

Ранее мы сообщили, что, помимо Европы, казахстанская пшеница успешно идет в Азербайджан, Китай и Иран. Активно развиваются поставки в Афганистан, Грузию, Великобританию, Пакистан, Норвегию, а также рассматриваются страны Северной Африки.

Андрей Зубов
