Нефть взлетела, золото рухнуло: как торговое перемирие США и Китая отразится на Казахстане

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент подписали соглашение о постоянных консультациях. Главным результатом стал временный 90-дневный мораторий на эскалацию тарифов - Вашингтон сократит пошлины с 145% до 30%, Пекин - с 125% до 10%, сообщает Zakon.kz.

После выполнения вышеупомянутых действий стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений", – говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Ни одна из сторон не хочет разрыва отношений. Мы хотим более сбалансированной торговли. Я думаю, что обе стороны стремятся к достижению этой цели", заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Финансовые рынки: всплеск уверенности и переток капитала

Новость о временной разрядке вызвала волну оптимизма на глобальных рынках. Индекс S&P 500 укрепился на 2,8%, доллар США вырос по отношению к корзине валют на 0,7% – индекс доллара (USD Index) составил 101,43 (+1,39%).

Фото: Zakon.kz

В цифровом сегменте биткоин подорожал до 104 510 долларов США (+0,59%), отражая рост аппетита к рисковым активам.

На валютных рынках также наблюдались примечательные сдвиги: курс доллара к юаню снизился до 7,2151 (-0,29%), что явно отражает снижение напряженности в двусторонней торговле.

В Казахстане официальный курс доллара к тенге, установленный Нацбанком, составляет 516,01 тенге – без изменений. А вот обменники страны отреагировали на новость: средний курс продажи доллара – 515,8 тенге (снижение на 3,2 тенге).

Цены на золото, традиционный защитный актив, упали на 2,3% – явный сигнал снижения глобальной тревожности. Капитал переориентируется в более доходные и рискованные классы активов.

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Brent на взлете: шанс для Казахстана или временный эффект?

Цены на нефть марки Brent в моменте превысили 66 долларов за баррель, но потом опустились до 65,69 долларов. И это тоже следствие американско-китайских договоренностей, считает аналитик сырьевых рынков Гульнара Ахметова. При этом она предостерегает: эффект может быть недолговечным.

"Мы видим, как подвержена цена нефти политическим изменениям. Так что, несмотря на текущий позитив от торговых новостей, сильная зависимость от сырьевых цен по-прежнему несет значительные риски для стран-экспортеров сырья, включая Казахстан". Гульнара Ахметова

Фото: Zakon.kz

Скрытые угрозы

Казахстан, как открытая экономика с экспортной ориентацией, в первую очередь ощущает эффект через колебания мировых цен на сырье, подчеркивает специалист. Прямое влияние торговых войн ограничено. Основные статьи экспорта в США (нефть, уран, ферросплавы) стратегически важны и не подпадают под пошлины. Поэтому эффект от тарифных уступок для двусторонней торговли минимален.

А вот косвенное влияние – значительное. Повышение цен на нефть и металлы позитивно для доходной части бюджета. Ведь в случае рецидива торгового конфликта спрос на сырье может резко снизиться.

Торговое перемирие – временная передышка, но не гарантия стабильности, – делает вывод эксперт.

Казахстану просто необходимо расширять логистические маршруты вне зависимости от китайско-американской оси и развивать внутреннее производство, снижая уязвимость перед внешними шоками.

Ранее мы рассказали, что в ответ на падение цен на нефть, которое является основным источником доходов для бюджета Казахстана, правительство страны активно готовится к возможному ухудшению ситуации.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 9 апреля 2025 года сообщил, что разрабатываются пессимистические сценарии развития экономики при цене на нефть в 55 и даже 50 долларов за баррель.