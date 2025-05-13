Оптимизм возвращается: потребительские настроения в Казахстане улучшились

В апреле 2025 года годовые инфляционные ожидания населения снизились. Параллельно усилились потребительские настроения, особенно в части оценки личного материального положения и готовности к крупным покупкам. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Инфляционные ожидания населения на год вперед снизились до 12,2% в апреле 2025 года (в марте 2025 года 12,6%), сравнявшись с показателем воспринимаемой инфляции. Медианная оценка ожидаемой инфляции через 5 лет увеличилась, составив 14,3%.

Одновременно с этим наблюдается улучшение потребительских настроений за счет увеличения оценок изменения личного материального положения и готовности к крупным покупкам. Такие данные приводятся в результатах опроса Национального банка по инфляционным ожиданиям.

Согласно опросу, доля тех, кто считает, что цены на товары и услуги за прошедший месяц "выросли очень сильно," в апреле составила 40,4%, что ниже мартовского показателя (44,7%). Большая часть граждан (47,9%) отмечают, что цены "выросли умеренно".

При этом основная часть респондентов (77,8%) считает, что быстрее всего за прошедший месяц выросли в цене продукты питания. Это выше показателя за предыдущий месяц (73,9%). При этом снизилась доля тех, кто отметил рост цен на непродовольственные товары, до 9,6% (12,6%), а также платные услуги – до 9,4% (9,9%).

Какие товары и услуги росли в цене

Наибольшее количество респондентов в апреле 2025 года среди продуктов питания отметило рост цен на фрукты и овощи, мясную продукцию, сыр и колбасы. В структуре непродовольственных товаров население указало на удорожание лекарств и медикаментов, бытовой химии, одежды и обуви. Среди платных услуг респонденты в наибольшей степени отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги, услуги интернета и сотовой связи, медицинские услуги.

Вместе с тем индекс потребительских настроений в апреле 2025 года увеличился до 100,8 (в марте 2025 года 98,9). В оценках ожиданий снизилась оценка по перспективам развития страны в ближайший год на 7,1 пункта, до 105,7, но увеличились оценки на ближайшие пять лет. Причем оба показателя находились в зоне роста. Оценка изменения личного материального положения в ближайший год увеличилась на 5,1 пункта, до 113,6. Наряду с этим в оценках текущего состояния увеличился показатель личного материального положения за последний год на 2,4 пункта, составив 85,4. Также увеличилась готовность к крупным покупкам на 5,2 пункта, до 96,9.

Ценовые ожидания предприятий остаются высокими

Стоит добавить, что в первом квартале 2025 года цены на продукцию и услуги предприятий повысились во всех отраслях. Из них наибольшие темпы роста отмечены в производстве электроэнергии и в услугах по проживанию и питанию. Снижение темпов роста по сравнению с четвертым кварталом 2024 года было отмечено только в транспорте и складировании. Во втором квартале 2025 года предприятия всех отраслей ожидают более слабого роста цен.

Для подавляющего большинства предприятий наиболее важным фактором при установлении цен на готовую продукцию являются цены на сырье и материалы (для 78,9% предприятий), спрос (77%) и затраты на рабочую силу (67,3%). По оценкам предприятий, в первом квартале 2025 года увеличились темпы роста цен на сырье и материалы и на импортируемую продукцию.

При этом спрос увеличился незначительно, оставаясь устойчивым, а темп роста средней заработной платы незначительно снизился. В опросе уточняется, что во втором квартале 2025 года ожидается продолжение тенденции.

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