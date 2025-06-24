Почему растет курс доллара и когда закончится давление на тенге

Середина июня 2025 года ознаменовалась заметным ослаблением казахстанского тенге по отношению к основным мировым валютам. Так, с 17 по 24 июня курс доллара США к тенге вырос на 2,15%: с 512,44 тенге и достигнув отметки в 523,46 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

Российский рубль за это же время укрепился к тенге с 6,52 до 6,69 тенге за рубль, а евро – с 593,15 до 600,04 тенге. С чем связано происходящее?

Анализ ситуации на валютном рынке

Ослабление тенге сопровождалось увеличением объемов торгов по паре USD/KZT на 6,6%, достигнув 1344,8 млн долларов (с 16.06.2025 по 20.06.2025). Это свидетельствует о повышенном спросе на иностранную валюту на рынке. Нельзя не отметить и общий рост индекса доллара (DXY) на 0,53 процентных пункта, до 98,9 (сегодня DXY чуть снизился до 97,64). Это говорит об общемировом укреплении американской валюты, что, безусловно, оказало дополнительное давление на тенге.

Рост экспортных цен

Несмотря на ослабление тенге, есть и позитивные новости. Индекс экспортных цен с учетом нефти продемонстрировал значительный рост на 5,43 процентных пункта, достигнув 147,3. Аналогично, индекс экспортных цен без учета нефти также существенно вырос – на 4,99 процентных пункта, до 177,1 (данные на 20.06.2025).

Этот рост является крайне благоприятным сигналом для экономики Казахстана. Он означает, что экспортная выручка страны увеличивается, что в долгосрочной перспективе способно поддержать тенге и улучшить платежный баланс. Высокий рост индекса с учетом нефти также указывает на благоприятную динамику цен на нефть – ключевой экспортный товар Казахстана.

Правда, здесь работает временной лаг – влияние нефтяных цен на курсообразование тенге наступает через несколько недель.

Мнения экспертов и объяснения Национального банка

Ситуацию комментируют как финансисты, так и представители Нацбанка Казахстана.

Финансист Андрей Чеботарев поясняет, что с начала года наблюдалось накопление дисбалансов и рост валютных рисков. Он указывает на несоответствие между фундаментальными экономическими показателями и курсом тенге, который ранее поддерживался в основном за счет интервенций и других форм нерыночной поддержки.

"Присутствовало избыточное предложение валюты, связанное с трансфертами из Нацфонда и требованием об обязательной конвертации части валютной выручки экспортеров". Андрей Чеботарев

По его мнению, ухудшение геополитической обстановки, в частности, на Ближнем Востоке, и рост глобальных инфляционных ожиданий стали катализатором коррекции курса. Однако финансист подчеркивает, что это не стремительное ослабление, а скорее управляемая коррекция, что свидетельствует о наличии достаточного объема валютной ликвидности у квазигосударственного сектора и экспортеров. Также одним из ключевых факторов роста спроса на иностранную валюту он называет оживление инвестиционной активности в реальном секторе.

Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов, в свою очередь, отметил, что скачок до 520 тенге за доллар хоть и ощутим, не является чрезмерным в процентном отношении. При этом банкир назвал два основных фактора ослабления тенге.

Начало сезона отпусков: лето традиционно характеризуется повышенным спросом со стороны физических лиц на иностранную валюту, в основном на доллары и евро, для зарубежных поездок.

Начало реализации бюджетных и квазигосударственных программ: в июне после завершения бюджетных процедур и госзакупок средства начинают поступать к администраторам бюджета.

"Сейчас начался активный этап реализации инвестиционных проектов. Многие из них завязаны на импорте оборудования, запчастей и так далее, поэтому мы видим повышенный уровень торгов". Тимур Сулейменов

Тимур Сулейменов также подчеркнул, что в Нацбанке не видят базовых причин для дальнейшего резкого повышения курса. Он отметил стабильность внутренней экономики и ее рост. Внешние факторы, по его словам, предсказать сложно, но одним из позитивных моментов является рост цен на нефть до 77 долларов за баррель марки Brent.

Когда закончится давление?

Текущая коррекция курса тенге является управляемой и не предвещает резкого дальнейшего ослабления, считает финансист Арсен Темирбаев.

"Учитывая сезонный характер части причин, можно ожидать некоторого снижения давления на тенге после пиковых периодов, скорее всего, ближе к осени. Рынок демонстрирует признаки управляемости, и фундаментальные показатели дают основания для некоторой стабилизации курса тенге". Арсен Темирбаев

Ранее мы сообщили, что у регулятора есть в запасе и такая мера, как увеличение обязательной продажи валютной выручки субъектами КГС, которая сейчас составляет 50%. Следовательно, сильного и необоснованного ослабления курса тенге ожидать не стоит.