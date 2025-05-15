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Финансы

Спрос растет, рентабельность снижается: как завершили первый квартал года предприятия Казахстана

предприятия, спрос, производство, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 13:05 Фото: freepik
В первом квартале 2025 года казахстанские предприятия столкнулись с ускорением роста цен на сырье и готовую продукцию, при этом спрос на их товары и услуги также увеличился. Как изменились другие показатели бизнеса, в материале Zakon.kz.

По результатам мониторинга предприятий в I квартале 2025 года ускорился темп роста цен на готовую продукцию, сырье и материалы, говорится в комментарии директора департамента денежно–кредитной политики Национального банка РК Рустема Оразалина.

Для подавляющего большинства предприятий наиболее важным фактором при установлении стоимости на готовую продукцию являлись цены на сырье и материалы, а также спрос.

Отмечается, что цены на сырье в первом квартале 2025 года повысились, спрос на готовую продукцию предприятий также увеличился с 51 по итогам четвертого квартала 2024 года до 51,9. Увеличение темпа роста спроса отмечено как в секторе производства товаров, так и в секторе услуг.

По ожиданиям предприятий, в реальном секторе во II квартале 2025 года, темп роста спроса в секторе производства товаров и услуг ускорится. В то же время, ожидается замедление темпов роста цен на готовую продукцию, а также сырье и материалы.

Фото: Национальный банк РК

Определенные изменения отмечаются в разрезе финансово–экономических показателей. Так, в I квартале 2025 года средняя рентабельность продаж предприятий горнодобывающей промышленности снизилась, составив 35,9%, в обрабатывающей промышленности показатель составил – 22,5%. А средняя рентабельность продаж в целом по экономике снизилась до 24,7%.

При этом, доля предприятий, планирующих закрыть год с прибылью составила 44,8% (в IV квартале 2024 года показатель был выше – 47,6%), но 10,1% респондентов считают, что год завершится с убытками. Со сбалансированным бюджетом (без прибыли и убытков) ожидают закрыть год 13,9% опрошенных предприятий, а оставшиеся 31,3% не могут дать оценку финансового состояния предприятия к концу года.

Что касается объемов производства, то в I квартале 2025 года загрузка производственных мощностей (ЗПМ) предприятий сложилась немного ниже уровня IV квартала 2024 года. Средневзвешенный уровень ЗПМ составил 52,3%. При этом в I квартале 2025 года отмечено некоторое повышение объемов производства готовой продукции.

Также, мы рассказывали, как в первом квартале года на казахстанском бизнесе отразилась геополитика и изменения курсов доллара и евро.

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Ольга Кудряшова
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