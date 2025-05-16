Скачок на 4%: как животноводство Казахстана борется с внутренними барьерами

Животноводство Казахстана уверенно стартовало в 2025 году, укрепив позиции в аграрной экономике страны. Но за цифрами кроются структурные ограничения в самой модели отрасли. Поэтому в Минсельхозе разрабатывается масштабная перезагрузка системы субсидирования, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальным данным, индекс физического объема продукции животноводства по итогам января-апреля 2025 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сектор сохраняет за собой статус одного из ключевых в аграрной системе страны, обеспечивая 45% от всей валовой продукции сельского хозяйства.

Мясо и молоко в плюсе, яйца – "на паузе"

Драйверами роста стали мясное и молочное направления. Производство говядины продолжает укрепляться: по итогам 2024 года оно достигло 430 тысяч тонн, увеличившись на 7,5% год к году. Только за январь 2025 года, по данным аналитиков Аgrosearch, объемы говядины выросли на 5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 24,7 тысячи тонн. Общий объем мяса в живом весе увеличился на 3%, чему особенно способствовали фермы, специализирующиеся на откорме крупного рогатого скота.

Молочная отрасль также дала о себе знать: рост составил 8%, и по итогам четырех месяцев объем производства достиг почти миллиона тонн. Единственным сегментом, где зафиксировано снижение, стало птицеводство – производство куриных яиц сократилось на 1%.

Масса есть – структура под вопросом

Растущее поголовье (за исключением незначительного снижения численности свиней) подтверждает общий позитивный тренд. Однако анализ структуры владения скотом и птицей выявляет существенные вызовы. Основная доля животных, включая крупный рогатый скот и мелкий скот (овцы и козы), сосредоточена в руках личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и фермерских хозяйств (КФХ и ИП), в то время как на долю сельхозпредприятий приходится менее 10%.

Эта диспропорция становится барьером для масштабирования, технологического обновления и повышения продуктивности. В птицеводстве картина иная – здесь доминируют крупные предприятия, контролирующие более 80% поголовья.

Подобная структура диктует необходимость тонкой настройки государственной поддержки: от прямых субсидий до инфраструктурных решений, учитывающих специфику каждого сегмента.

Фото: Zakon.kz

Цена экстенсивности

Несмотря на наращивание объемов, средний надой молока на одну дойную корову снизился как в целом по хозяйствам, так и в отдельных категориях. Аналогичная тенденция прослеживается и в яйценоскости: в секторе сельхозпредприятий снижение составило 1,1%.

Такая динамика сигнализирует о зависимости отрасли от экстенсивных методов: растет не эффективность, а количество.

Понимая уязвимость существующей модели, государство инициирует реформу системы субсидирования. Предложенные меры направлены на то, чтобы стимулировать не только объемы, но и качество. В числе инициатив:

расширение поддержки при сдаче бычков на откорм и мясокомбинаты;

компенсации затрат на реализацию племенного скота;

специальные субсидии для овцеводства в зимне-весенний период;

возмещение затрат на переработку шерсти в тонкорунном направлении;

переход от прямого субсидирования к льготному кредитованию и поддержке прироста массы скота на откорме;

привлечение 50 млрд тенге краткосрочного финансирования в сектор откорма;

кредитные программы до 5% годовых для закупа племенного поголовья, модернизации переработки и пополнения оборотных средств.

В центре внимания также устойчивость, занятость в сельских районах, укрепление кормовой базы и ориентация на продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Ранее мы сообщили, что Казахстан ввел запрет на вывоз бычков с 15 мая 2025 года.