Стройка в Казахстане: частный капитал разгоняет объемы, но не во всех регионах

Данные статистики демонстрируют внушительные темпы роста строительной отрасли в РК, хотя и выявляют зоны существенного регионального диспаритета, сообщает Zakon.kz.

В январе-апреле текущего года объем выполненных строительных работ достиг отметки в 1 438,4 млрд тенге. Это на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Частный капитал – главная движущая сила

Структура участников рынка ясно показывает, кто является бенефициаром и основным исполнителем этого роста. Подавляющие 91,9% всех строительных работ пришлись на частные компании. Иностранные подрядчики заняли свою нишу с долей в 6,8%, тогда как государственные структуры продемонстрировали минимальное участие – всего 1,3%. При этом бизнес в основном инвестирует в строительство и ремонт сооружений (+19,2%) и нежилых зданий (+15,3%).

Что именно строят: акцент на инфраструктуру

Детализация по видам работ подтверждает этот тренд:

Нежилые здания занимают крупнейший сегмент – 37,5% общего объема. Это промышленные объекты, склады, торговые центры, офисные здания – то есть инфраструктура для развития бизнеса.

На втором месте – жилищное строительство с долей 17,1%.

Дороги и автомагистрали составляют 11,9% – инвестиции в транспортную инфраструктуру критически важны для улучшения связанности регионов и развития логистики.

Остальные объемы приходятся на инженерные сети, специализированное строительство и ремонтные работы.

Региональная карта: от бумов до провалов

Самая неоднозначная картина наблюдается на региональном уровне. Рост зафиксирован в 18 регионах, и в некоторых из них он просто взрывной. Прежде всего, это Мангистауская область, (феноменальный рост – почти в 2 раза, Астана (рост в 1,8 раза, или на +75,5%) и Акмолинская область (рост в 1,7 раза, или на 71,6%, что во многом объясняется близостью к Астане).

Наряду с этими "точками роста", есть и регионы со значительным спадом: Атырауская область показала резкое падение на 58,1%, а область Улытау – на 20,5%.

Фото: Zakon.kz

Жилищный вопрос: количественный рост при структурных вызовах

Ввод жилья также продемонстрировал позитивную динамику: 4,88 млн кв. м введено за четыре месяца, что на 6,8% больше, чем годом ранее. Здесь тоже доминирует частный сектор (94%), причем значительную долю – 1,7 млн кв. м – построило само население.

Однако и здесь есть региональные лидеры и аутсайдеры. В Алматы (+23,7%) и Шымкенте (+32,5%) наблюдается существенный рост ввода жилья, что отражает их статус мегаполисов. В то же время снижение ввода жилья в Карагандинской (-59,7%), области Абай (-54,9%) и Акмолинской области (-19%).

Социальная инфраструктура: нужен рывок

Развитие социальной сферы также идет, хотя и, возможно, не столь впечатляющими темпами, как коммерческое строительство. Введены в эксплуатацию:

66 школ на 82 039 мест;

10 детских садов на 1 984 места;

7 поликлиник на 255 посещений в смену.

Ранее мы рассказали, что в национальный проект "Комфортная школа" внесены важные изменения по поводу ввода ученических мест.