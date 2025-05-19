В Казахстане за неэффективное освоение бюджета наказали 73 чиновника

Фото: Zakon.kz

В Казахстане сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2024 году составила 371 млрд тенге. Об этом 19 мая 2025 года рассказал вице-министр финансов Даурен Темирбеков в Мажилисе во время обсуждения отчета об исполнении республиканского бюджета за прошлый год, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что в 2024 году наблюдаются позитивные изменения по эффективности управления средствами Национального фонда. "Так, активы Нацфонда увеличились на 16% по сравнению с прошлым годом и составили 34,7 трлн тенге. Гарантированный трансферт снизился с 4 трлн тенге в 2022 году до 2 трлн тенге в 2024 году. По программе "Нацфонд – детям" сумма начисления на 1 ребенка за 2024 год составила 129 долларов 38 центов. За два года начисление по программе составило 232 доллара 94 цента", – сказал Даурен Темирбеков. По его словам, сумма неэффективного использования бюджетных средств в прошлом году составила 371 млрд тенге. "Для повышения ответственности администраторов за эффективное и полное освоение бюджетных средств были привлечены к ответственности 73 должностных лица, из них 67 – занимающие руководящие должности", – дополнил Даурен Темирбеков. Ранее член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов в Мажилисе озвучил риски относительно Национального фонда. По его словам, в 8,5 раза сократилось число компаний, пополняющих Нацфонд.

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