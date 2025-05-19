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Финансы

На какую выплату и кто из казахстанцев может рассчитывать до выхода на пенсию

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 18:00 Фото: pixabay
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 19 мая 2025 года, рассказали, кому полагается специальная социальная выплата и из каких источников она осуществляется, сообщает Zakon.kz.

Как напомнил эксперт Департамента труда и социального партнерства МТСЗН РК Адильжан Жакып, специальная социальная выплата внедрена в Казахстане с 1 января 2024 года для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

"Обязательными условиями для назначения спецсоцвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет", – уточнил он.

Спикер отметил, что специальная социальная выплата состоит из четырех компонентов:

  • специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере 2 прожиточных минимумов;
  • из компании по страхованию жизни в размере 1 прожиточного минимума;
  • за счет средств работодателей в размере 1 прожиточного минимума;
  • из Единого накопительного пенсионного фонда за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов.
"Выплата осуществляется до наступления пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на более легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии", – заключил Адильжан Жакып.

По итогам первого квартала 2025 года специальная социальная выплата (ССВ) для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда, назначена 1940 казахстанцам. По данным Минтруда, средний размер выплаты составил более 208 тыс. тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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