Средний размер пенсии снизился к 1 мая 2025 года

В Министерстве труда и социальной защиты населения 21 мая 2025 года рассказали о количестве пенсионеров в стране и назвали размер средней пенсии по состоянию на 1 мая, сообщает Zakon.kz.

Так, численность пенсионеров составляет 2 млн 471 тыс. человек.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2025 года составил 143 400 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 784 тенге, базовой пенсии – 47 616 тенге", – сообщили в Минтруда.

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 394,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 450,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 943,4 млрд тенге.

В ведомстве напоминают, что 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличили на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.

"Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года, в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%. Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге", – напомнили в Минтруда.

Кроме того, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включается трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее – ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии, размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110% от прожиточного минимума.

"Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста", - сообщили в Минтруда.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер совокупной пенсии составлял 143 622 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 963 тенге, базовой пенсии – 47 659 тенге.