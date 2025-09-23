#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Финансы

Пенсия-2025: в Казахстане стало больше пенсионеров, но снизился средний размер выплат

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 09:28 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана предоставили обновленные данные по количеству пенсионеров и среднему размеру выплат, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 августа 2025 года численность пенсионеров составляла 2 млн 497 тыс. человек, а средний размер совокупной пенсии – 143 097 тенге (солидарная пенсия – 95 491 тенге, базовая пенсия).

"С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 804,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 907,4 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 897 млрд тенге. По состоянию на 1 сентября 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 503 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии, выплачиваемой из республиканского бюджета, на 1 сентября 2025 года составил 142 894 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 326 тенге, базовой пенсии – 47 568 тенге", – рассказали в пресс-службе МТСЗН РК сегодня, 23 сентября.

В ведомстве напомнили, что 1 января размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5%, в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

Также в Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110% от прожиточного минимума.

Как разъяснили в ведомстве, если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь, как отметили в Минтруда, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 09:28
Изменения в пенсионной системе Казахстана подготовят к концу года

8 сентября 2025 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила, что есть факты, когда люди получали пенсию сразу в трех странах. Что им грозит в Казахстане, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Назван средний размер пенсии в Казахстане
09:22, 22 августа 2025
Назван средний размер пенсии в Казахстане
В Казахстане стало больше пенсионеров и повысился средний размер выплат
10:16, 21 июля 2025
В Казахстане стало больше пенсионеров и повысился средний размер выплат
Средняя пенсия в Казахстане превысила 143 тыс. тенге
09:37, 18 июня 2025
Средняя пенсия в Казахстане превысила 143 тыс. тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: