Средний размер пенсии казахстанцев озвучили в Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 20 июня 2024 года, предоставили данные о количестве пенсионеров в стране и о среднем размере пенсии по республике, сообщает Zakon.kz.

Из релиза ведомства следует, что с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 549,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 487,5 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 61,8 млрд тенге.

"По состоянию на 1 июня 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 383 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2024 года составил 132 401 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 697 тенге, базовой пенсии – 42 704 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума.

По данным ведомства, если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь, как уточнили в МТСЗН, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Материал по теме Как семьям со сложной финансовой ситуацией получить помощь государства

На 1 мая 2024 года численность пенсионеров составляла 2 млн 372 тыс. человек, а средний размер совокупной пенсии – 132 399 тенге (солидарная пенсия – 89 729 тенге, базовая пенсия – 42 670 тенге).