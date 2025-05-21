Курс доллара снизился на торгах 21 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,59 тенге, снизившись на 1,04 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,36 тенге (-0,03).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,96 тенге (+0,01).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,5-513 тенге, евро – по 578,5-583,5 тенге, рубли – по 6,23-6,35 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 21 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,74%, до 66,26 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 1,47%, до 62,94 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,59 тенге, евро – 575,28 тенге, рубля – 6,33 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 мая, можно здесь.