Безработица в Казахстане: сколько человек не могут найти работу

Официальная статистика показывает, что безработица в Казахстане касается прежде всего горожан. При этом треть граждан ищут работу более трех месяцев, а некоторые казахстанцы остаются безработными дольше года. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро нацстатистики, уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше за первый квартал 2025 года составил 4,6%, а общая численность безработных в Казахстане 451,5 тыс. человек.

При этом среди 451 515 безработных доля женщин немного больше, чем мужчин. На них приходится 52,6%, или 237 643 человек. Из них основная часть относится к городскому населению – 65,5%, или более 155 тыс. человек.

Фото: Zakon.kz

В целом безработных среди городского населения больше, чем среди сельского: 63,7%, или 287 684 человек. Самое большое количество неработающих граждан в возрастной группе 35-44 года – свыше 162 тыс. человек, или 37,5% от общего количества. Из них 95 241 женщин и 73 959 мужчин. Причем в основном это опять же жители городов (113 865 человек), на долю сельского населения приходится 32,7% (более 55 тыс. человек).

Обратим внимание, что среди молодежи в целом безработных меньше. Наиболее малочисленная группа безработных в возрасте 25-28 лет – чуть более 32 тыс. человек (7,1% от общего числа), на втором месте – граждане в возрасте 16–24 года – 37 678 человек (8,3%), в группе 29-34 – 48 132 человека (10,6%).

Отметим, что в статистике не представлены данные по лицам в возрасте 15 лет, а также старше 65 лет.

Причины безработицы

Среди наиболее распространенных причин безработицы отсутствие возможности найти работу (115 800 человек). Другая популярная причина незанятости – увольнение по собственному желанию (109 132 человек).

Фото: Zakon.kz

Не работают по причине ведения домашнего хозяйства 54 912 человек, по семейным (личным) обстоятельствам – 51 364 человека. В связи с выходом на пенсию стали безработными всего 47 человек.

Примечательно, что в причинах безработицы присутствует пункт "нет необходимости работать". В этой категории оказалось 2762 гражданина. Не работают по состоянию здоровья 7311 человек. Отсутствует работа после окончания учебного заведения у 23 220 граждан.

Сроки поиска работы

Согласно данным статистики, треть безработных искали работу от 1 до 3 месяцев (137 821 человек), 102 292 человека (22,6%) – менее месяца, от 3 до 6 месяцев находились в поиске 101 078 человек (22,4%). Год и более безработными остаются 23 464 человека.

Заслуживает внимания тот факт, что только 122 человека из общего числа безработных уже имеют договоренность о начале работы или бизнеса.

В самой крупной группе безработных (35-44 лет) 31 888 человек остаются без работы от 6 до 12 месяцев, а 7085 человек – более года. Среди граждан 55-64 лет безработных 67 637 человек. Это сравнительно высокая цифра, особенно если учесть, почти 15 тысяч ищут работу от 6 до 12 месяцев, более 4 тысяч – дольше года. К слову, в группе 45-54 года свыше 12 месяцев работу ищут более 6 тыс. человек (из 96 774 безработных в этом возрасте).

Отметим, что большинство молодых людей (16-24 лет) ищут работу относительно недолго: 10 080 человек – менее месяца, 10 996 – от 1 до 3 месяцев. Лишь 547 человек в этой возрастной группе ищут работу более года, что говорит о большей мобильности и адаптивности молодежи на рынке труда. В целом анализ статданных показывает, что длительная безработица более характерна для людей в возрасте от 29 до 54 лет. Они гораздо чаще ищут работу более 6 месяцев.

К слову, по данным Бюро нацстатистики, численность лиц, которые были без работы, но не искали работу или не были готовы приступить к работе (потенциальная рабочая сила), составила 20 тыс. человек за первый квартал года. А доля лиц, не входящих в состав рабочей силы, составила 32,4% в численности населения в возрасте 15 лет и старше.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в Казахстане может измениться минимальная заработная плата.