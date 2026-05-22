Курс доллара еще снизился на торгах 22 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 470,80 тенге, снизившись еще на 0,46 тенге.
Курс российского рубля остался на уровне 6,61 тенге (-0,04).
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 69,05 тенге (-0,26).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-473,2 тенге, евро – по 546,2-551,2 тенге, рубли – по 6,38-6,52.
Мировые цены на нефть растут на торгах 22 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 3,08%, до 105,73 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 2,52%, до 98,77 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 471,45 тенге, евро – 547,21 тенге, рубля – 6,63 тенге.
