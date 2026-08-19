Микрокредиты стали опаснее: как не дать просрочке затянуть вас в долги

В Казахстане растет "свежая" просрочка по микрокредитам: с начала 2026 года долги с задержкой платежа до 30 дней увеличились более чем наполовину. Пока старые долги сокращаются, новая проблема набирает обороты, сообщает Zakon.kz.

Тревожная статистика

По данным Нацбанка Казахстана, кредитный портфель микрофинансовых организаций с начала 2026 года года вырос с 1,501 до 1,577 трлн тенге, или на 5,1%. Просроченная задолженность за тот же период увеличилась с 313,3 до 368 млрд тенге – на 17,5%. Ее доля в портфеле поднялась с 20,9 до 23,3%.

Но внутри этих 368 млрд тенге происходит более важное изменение. Задолженность с просрочкой от одного до 30 дней выросла с 92,7 до 145,7 млрд тенге – на 57,1%. Это самый быстрый рост среди всех категорий.

Одновременно задолженность с просрочкой более 90 дней снизилась с 87,1 до 81,9 млрд тенге.

Как видим, статистика пока не говорит о резком накоплении самых тяжелых долгов. Она показывает, что в проблемную зону быстро входит новый объем задолженности.

Свежая просрочка растет быстрее всего

В январе на долги со сроком просрочки до 30 дней приходилось 92,7 млрд тенге. К июлю показатель достиг 145,7 млрд.

Задолженность с просрочкой от 31 до 60 дней, напротив, сократилась с 78,4 до 69,6 млрд тенге. Долги от 61 до 90 дней выросли с 55,1 до 70,9 млрд, а просрочка свыше 90 дней уменьшилась.

Особенно заметное изменение произошло в июне-июле. Объем задолженности с просрочкой до 30 дней вырос со 118,7 до 145,7 млрд тенге – на 26,9 млрд, или 22,7% за месяц.

Это не означает, что вся прибавка за месяц возникла из-за новых заемщиков: задолженность переходит из одной категории в другую по мере увеличения срока просрочки. Но направление очевидно – свежих проблемных долгов становится больше.

У ИП долгов меньше, но просрочек больше

Основной объем микрокредитов приходится на физических лиц. Их портфель вырос с 1,292 до 1,333 трлн тенге, или на 3,1%. Просроченная задолженность увеличилась с 281 до 323,5 млрд тенге – на 15,1%.

У индивидуальных предпринимателей ситуация хуже. Их портфель вырос с 121,7 до 126 млрд тенге, или на 3,5%, но просрочка увеличилась с 27,1 до 36,7 млрд – на 35,1%.

В результате доля просроченной задолженности у ИП поднялась с 22,3 до 29,1%.

То есть почти три тенге из десяти в этом портфеле приходятся на микрокредиты, по которым уже имеется просрочка.

Эти данные показывают, что рост просрочки касается всех категорий заемщиков. Однако для большинства граждан важнее другое: именно в массовом сегменте физических лиц проблемная задолженность увеличивается намного быстрее самого портфеля.

Что делать после первого пропущенного платежа?

Если заемщик понимает, что не сможет вовремя внести очередной платеж, не нужно ждать, пока ситуация станет тяжелее. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) настоятельно рекомендует обратиться к кредитору для урегулирования задолженности.

В течение 30 календарных дней с даты возникновения просрочки заемщик вправе обратиться к кредитору с предложением изменить условия договора. В заявлении следует указать причины финансовых трудностей и предложить конкретный вариант решения – изменить график платежей, увеличить срок займа, предоставить отсрочку или использовать другой предусмотренный механизм реструктуризации.

МФО должна рассмотреть заявление в установленный срок и сообщить о принятом решении. Само обращение и ответ организации нужно сохранить, причем подать заявление таким способом, чтобы можно было подтвердить дату обращения и его содержание.

При этом заемщику не обязательно ждать появления просрочки, чтобы начать разговор с МФО. Если уже понятно, что ближайший платеж выполнить не получится, обратиться к кредитору можно заранее.

Отказ МФО не означает, что возможности заемщика заканчиваются. Если договориться об изменении условий не удалось, следующим инструментом может стать обращение к микрофинансовому омбудсману.

Когда пригодится цифровая платформа

Если у заемщика не один, а несколько кредиторов, ситуация сложнее: изменение условий только одного займа может не решить проблему общей долговой нагрузки.

Для таких случаев с 1 июля 2026 года действует единая цифровая платформа коллективного урегулирования задолженности. По словам директора Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности АРРФР Александра Терентьева, платформа работает по принципу "единого окна" на базе институтов банковского и микрофинансового омбудсманов.

Воспользоваться платформой может заемщик, у которого просрочка составляет 90 и более дней одновременно перед двумя и более кредиторами, а общая сумма задолженности находится в пределах от 150 до 1600 МРП – от 648 750 до 6,92 млн тенге в 2026 году.

Ипотека, автокредиты и займы для бизнеса в эту процедуру не входят. По задолженности также не должно быть вступивших в силу судебных решений о взыскании или исполнительных надписей нотариуса.

В конце напомним: одна из самых рискованных попыток решить проблему – взять новый микрокредит, чтобы погасить прежний. Такой шаг может временно закрыть просроченный платеж, но не устраняет нехватку денег и увеличивает число обязательств.

Ранее мы рассказали, какую сумму и на каких условиях может получить предприниматель в банках Казахстана.