Курс доллара вырос на торгах к концу недели

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 23 мая 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,84 тенге, поднявшись на 3,84 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля остался на уровне 6,38 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,78 тенге (+0,25).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,7-514,5 тенге, евро – по 580-585 тенге, рубли – по 6,29-6,41 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures опустилась на 0,7%, до 63,99 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 0,75%, до 60,74 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 507,07 тенге, евро – 572,53 тенге, рубля – 6,37 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 23 мая, можно здесь.