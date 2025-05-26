#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.84
579.7
6.39
Финансы

Что нужно знать казахстанцам, доход которых не превышает черты бедности

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 09:19 Фото: unsplash
По состоянию на 1 мая 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 232,5 тыс. человек из 43,4 тыс. семей на сумму 10,4 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 132,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили сегодня, 26 мая, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 мая т.г. дополнительная выплата назначена 74,4 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 1,4 млрд тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.
"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда также отметили, что с 1 января этого года черта бедности в Казахстане определена на уровне 35% от регионального медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 09:19
В Казахстане изменят правила получения АСП

21 мая 2025 года в Минтруда заявили, что при назначении АСП казахстанцам выявлены нарушения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 25 мая
Финансы
14:31, 25 мая 2025
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 25 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: