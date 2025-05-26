Что нужно знать казахстанцам, доход которых не превышает черты бедности

По состоянию на 1 мая 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 232,5 тыс. человек из 43,4 тыс. семей на сумму 10,4 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 132,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили сегодня, 26 мая, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 мая т.г. дополнительная выплата назначена 74,4 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 1,4 млрд тенге;

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда также отметили, что с 1 января этого года черта бедности в Казахстане определена на уровне 35% от регионального медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

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21 мая 2025 года в Минтруда заявили, что при назначении АСП казахстанцам выявлены нарушения.