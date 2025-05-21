Выявлены нарушения при назначении АСП казахстанцам

При назначении казахстанцам адресной социальной помощи (АСП) благодаря мобильному приложению FSM Social выявлены нарушения. Об этом 21 мая 2025 года заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Мобильное приложение FSM Social, позволяющее оцифровать процесс обследования материального положения заявителей, внедрено с начала текущего года для повышения прозрачности и объективности процедур назначения АСП.

"Внедрение цифрового инструмента позволило минимизировать влияние человеческого фактора, повысить обоснованность и оперативность решений, а также упростить работу уполномоченных органов при проведении обследований. В апреле текущего года Министерством труда и социальной защиты населения РК проведен дистанционный мониторинг актов обследования получателей АСП за 1 квартал 2025 года. Особое внимание было уделено сопоставлению геолокации заявителя с указанным адресом проживания и местом фактического проведения обследования. По результатам анализа выявлены факты расхождения координат более чем на 1000 м". Пресс-служба МТСЗН РК

Соответствующие данные направлены в акиматы Алматинской, Туркестанской областей, области Абай и Шымкента для проведения всесторонней проверки деятельности участковых комиссий.

"На сегодня в правоохранительные органы уже передано 9 актов обследований, проведенных с нарушениями законодательства. Всего с начала года с использованием приложения FSM Social было обследовано более 91,5 тыс. заявлений на получение АСП". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве заверили, что цифровой формат проведения обследований способствует более точной и обоснованной оценке нуждаемости, а также помогает своевременно выявлять и предотвращать возможные нарушения при назначении социальной помощи.

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