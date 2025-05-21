Налоги для блогеров: опыт Казахстана в международном контексте

Цифровой мир подарил нам новую реальность, где блогеры зарабатывают деньги самыми разнообразными способами и становятся полноценными участниками экономики. Само собой, что многие государства ужесточают налоговую систему для инфлюенсеров, и Казахстан – не исключение, сообщает Zakon.kz.

5 марта 2025 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса четко обозначил позицию правительства: в вопросах налогообложения неприкасаемых нет. 15 блогеров уже доначислили 1,5 млрд тенге и заплатили 75 млн тенге в бюджет, сообщил Жумангарин, подчеркнув активную работу Налогового комитета.

Данные чиновника подкрепляются отчетом от 28 февраля 2025 года, согласно которому 12 блогеров в РК самостоятельно задекларировали дополнительные доходы на сумму 1,4 млрд тенге, уплатив 73,6 млн тенге налогов. Это говорит о нарастающем контроле и меняющемся отношении самих блогеров к своим обязательствам.

Налоговые режимы в РК

Для казахстанских блогеров, как и для других индивидуальных предпринимателей, доступно несколько налоговых режимов, выбор которых зависит от объемов дохода и других факторов. Это может быть упрощенный налоговый режим, где ставка налога – 3% от дохода. Правда, там годовой доход не должен превышать 24 038 МРП, а количество сотрудников – не более 30 человек.

Есть для создателей контента и общий налоговый режим: он подходит для блогеров с более крупными доходами, поскольку позволяет учитывать расходы.

Также в Казахстане активно обсуждается возможность введения прогрессивных ставок налогов для блогеров, которые, по некоторым предложениям, могут достигать до 40%. Это соответствует мировым тенденциям, где чем выше доход, тем выше налоговая нагрузка.

Усиление контроля и пороги ответственности

Ситуация с налогообложением блогеров в Казахстане получила дополнительное развитие, когда заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов прокомментировал данные КГД о занижении доходов 594 лицами на общую сумму 53,3 млрд тенге.

Журналистов интересовало, будет ли АФМ подключаться к расследованию этих фактов. Женис Елемесов пояснил алгоритм действий.

"Дело в том, что АФМ входит в состав службы экономических расследований, которая является правоохранительным органом. И мы можем зарегистрировать уголовное дело только после того, как уполномоченный орган проведет соответствующую проверку и предоставит соответствующий акт или заключение, где будет установлена конкретная сумма ущерба государству в виде неуплаты налогов". Женис Елемесов

Таким образом, уголовное дело будет возбуждено только в том случае, если сумма ущерба государству, нанесенного конкретным блогером, превысит пороги, предусмотренные уголовным законодательством. Если же этот порог не будет превышен, то блогеры будут привлечены к административной ответственности со стороны КГД.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин подчеркнул базовые правила для всех, кто ведет предпринимательскую деятельность, включая блогеров.

"Это тоже предпринимательская деятельность. Есть общие правила, они для всех работают. Если предприниматель получает доход более 12 минимальных заработных плат (с 1 января 2025 года минимальный размер заработной платы (МЗП) 85 000 тенге. – Прим. ред.) в год, то он обязан встать на учет в качестве индивидуального предпринимателя, регистрироваться и платить налоги". Азамат Амрин

Налогообложение блогеров в России

Российские власти так же активно борются с уклонением от уплаты налогов в сфере блогинга, демонстрируя жесткий подход к нарушителям. Для блогеров в России существует несколько легальных форм ведения деятельности, от выбора которых зависят налоговые обязательства:

Самозанятые (налог на профессиональный доход). Это наиболее простой и выгодный режим для тех, чьи доходы не превышают 2,4 млн рублей (15 193 978 тенге) в год. Ставка налога тогда будет 4% (если доход получен от физических лиц) либо 6% (если доход получен от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Индивидуальные предприниматели. ИП могут выбрать упрощенную систему налогообложения. Упрощенная система налогообложения такова: 6% от всех полученных доходов, либо режим "Доходы минус расходы": 15% с разницы между доходами и подтвержденными расходами (выгодно для тех, у кого много расходов).

Последствия уклонения: показательные кейсы в России

Российские власти демонстрируют серьезность намерений в борьбе с "теневыми" доходами блогеров. Известны громкие уголовные дела, которые служат предостережением для других:

Дело Елены Блиновской. Против популярного "марафонера желаний" Блиновской было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей (5 696 680 268 тенге). Недавним решением суда Москвы Елена Блиновская приговорена к 5 годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей по делу об уклонении от уплаты налогов. Ей также запретили заниматься коммерческой деятельностью сроком на пять лет. Кроме того, с блогера взыскали 587 млн рублей, а ее имущество, арестованное в ходе следствия, было обращено в доход государства. Этот приговор является беспрецедентным и показательным сигналом для всех участников цифровой экономики.

После дела Блиновской последовали и другие проверки и обвинения в адрес известных блогеров, что вызвало волну легализации доходов в блогосфере.

Как платят налоги блогеры в других странах

США. В Америке создатели контента обязаны платить налоги независимо от того, является ли блогинг их хобби, подработкой или основным занятием. Это регулируется Налоговой службой (IRS). Как и другие индивидуальные предприниматели, блогеры должны декларировать доход от партнерских программ, рекламы, спонсорских контрактов и продажи цифровых товаров. Федеральная налоговая ставка в США прогрессивная: чем выше доход, тем выше ставка. По данным IRS, налог на доходы физических лиц варьируется от 10% до 37%. Индивидуальные предприниматели также платят налог в размере 15,3%, который включает 12,4% на социальное обеспечение (пенсии, инвалидность, выплаты по потере кормильца) и 2,9% на медицинскую страховку (Medicare). Однако блогеры могут вычитать из налогооблагаемой базы бизнес-расходы, такие как оплата фрилансеров, маркетинг, реклама и офисное оборудование.

Кстати, если блогеру присылают товары на обзор, они также считаются доходом и облагаются налогом. Хотя в некоторых кругах существует неофициальная практика не декларировать подарки стоимостью до $100, это не является официальным правилом IRS.

Великобритания. Там блогеры платят подоходный налог и взносы в Национальное страхование. Налогом облагается доход, превышающий необлагаемый минимум в £12 570 (8 589 994,84 тенге). Ставки налога (в фунтах):

20% – от 12 571 до 50 270

40% – от 50 271 до 125 140

45% – свыше 125 141

Дополнительно блогеры с доходом от 90 000 фунтов обязаны зарегистрироваться для уплаты НДС (VAT) и добавлять налог в счета. Например, если блогер берет 200 фунтов за спонсированный пост, то с учетом НДС он должен выставить счет на 240 фунтов и перечислить 40 фунтов в налоговую службу HMRC. Инфлюенсеры могут вычитать бизнес-расходы (оборудование, поездки, бухгалтерские услуги), но HMRC требует, чтобы они были исключительно рабочими.

Китай. Власти страны жестко наказывают блогеров за уклонение от налогов. Например, блогер Пан Южун из Ханчжоу в 2024 году заплатил почти 100 миллионов юаней (13 млн долларов, или 6 624 592 013 тенге) налогов, о чем сам сообщил в видео. В 2021 году стример Хуан Вэй (известный как Viya) была оштрафована на 1,34 миллиарда юаней (210 млн долларов, или 107 015 559 000 тенге) за налоговые махинации, после чего ее аккаунты заблокировали на всех платформах. В Китае налог на доход варьируется от 3% до 45% в зависимости от суммы.

Примеры для цифровых кочевников

Многие страны также предлагают специальные условия для цифровых кочевников, включая блогеров, с различными налоговыми ставками:

Мальта: ставка подоходного налога – от 0% до 35%.

ставка подоходного налога – от 0% до 35%. Испания: ставка подоходного налога – от 19% до 47%.

ставка подоходного налога – от 19% до 47%. Португалия: ставка подоходного налога – от 13% до 48%.

ставка подоходного налога – от 13% до 48%. Греция: прогрессивная шкала – от 9% до 44%.

Отметим: Закон о блогерах заработал в Казахстане 9 сентября 2023 года. Он обязывает блогеров регистрироваться в качестве предпринимателей, а также идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице.