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Финансы

Минэнерго просит дополнительное финансирование на реконструкцию тепловых сетей

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 10:29 Фото: Zakon.kz
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 27 мая 2025 года на заседании правительства попросил рассмотреть вопрос выделения дополнительного финансирования на проекты по реконструкции и модернизации тепловых сетей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для капитального ремонта и реконструкции 323 км тепловых сетей в 2025 году предусмотрено 89,7 млрд тенге инвестиций, в том числе 75,7 млрд тенге бюджетных средств и 14 млрд тенге в рамках тарифной сметы предприятий.

"Также в рамках принятого нового Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" в текущем году планируется привлечь инвестиции на общую сумму 98,7 млрд тенге для модернизации 129 км тепловых сетей. Кроме того, на сегодня имеется дополнительная потребность в финансировании в объеме 103,3 млрд тенге для реализации 56 проектов по реконструкции и модернизации тепловых сетей. В частности, 37,3 млрд тенге для завершения 28 проектов и 66 млрд тенге для реализации 28 новых проектов. В этой связи просим дать поручение Министерству финансов рассмотреть вопрос выделения финансовых средств в приоритетном порядке", – озвучил Сунгат Есимханов.

Вице-министр подчеркнул, что в рамках нацпроекта предусмотрена модернизация 77,5 тыс. км сетей электроснабжения и 1,6 тыс. км сетей теплоснабжения на общую сумму 2,7 трлн тенге и 1,3 трлн тенге соответственно. Также планируется ввод дополнительных источников генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт на общую сумму 6,2 трлн тенге.

17 апреля 2025 года были утверждены правила взаимодействия организаций теплоснабжения с потребителями.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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