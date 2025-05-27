Минэнерго просит дополнительное финансирование на реконструкцию тепловых сетей

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 27 мая 2025 года на заседании правительства попросил рассмотреть вопрос выделения дополнительного финансирования на проекты по реконструкции и модернизации тепловых сетей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для капитального ремонта и реконструкции 323 км тепловых сетей в 2025 году предусмотрено 89,7 млрд тенге инвестиций, в том числе 75,7 млрд тенге бюджетных средств и 14 млрд тенге в рамках тарифной сметы предприятий.

"Также в рамках принятого нового Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" в текущем году планируется привлечь инвестиции на общую сумму 98,7 млрд тенге для модернизации 129 км тепловых сетей. Кроме того, на сегодня имеется дополнительная потребность в финансировании в объеме 103,3 млрд тенге для реализации 56 проектов по реконструкции и модернизации тепловых сетей. В частности, 37,3 млрд тенге для завершения 28 проектов и 66 млрд тенге для реализации 28 новых проектов. В этой связи просим дать поручение Министерству финансов рассмотреть вопрос выделения финансовых средств в приоритетном порядке", – озвучил Сунгат Есимханов.

Вице-министр подчеркнул, что в рамках нацпроекта предусмотрена модернизация 77,5 тыс. км сетей электроснабжения и 1,6 тыс. км сетей теплоснабжения на общую сумму 2,7 трлн тенге и 1,3 трлн тенге соответственно. Также планируется ввод дополнительных источников генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт на общую сумму 6,2 трлн тенге.

17 апреля 2025 года были утверждены правила взаимодействия организаций теплоснабжения с потребителями.