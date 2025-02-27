Что будет с тарифами на электроэнергию, рассказали в Минэнерго

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в кулуарах Сената 27 февраля 2025 года анонсировал рост тарифов на электроэнергию в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр напомнил, что Минэнерго утверждает только тарифы на производство электроэнергии электрических станций.

"Мы их рассматриваем раз в год. И каждый год эти изменения проходят. В этом году с 1 февраля тарифы на станциях были повышены в среднем на 20%. В год один раз. Есть причины. Это рост тарифов на сырье – уголь подорожал, подорожали запасные части, потому что идут инфляционные процессы. Второй вопрос – это кадровый. Мы увеличиваем зарплаты постепенно на станциях. На сегодня мы довели среднюю зарплату производственного квалифицированного персонала станций до 400-420 тенге. Это также влияет на тариф. Плюс – ремонтная компания с закупом качественного оборудования. Это причины роста тарифов на станциях", – пояснил спикер.

Тарифы для розничного рынка и на тепло, и на электроэнергию, пояснил он, утверждают в Комитете по регулированию естественных монополий.

"Мы вместе работаем и таких ростов, что каждый месяц будет повышение тарифов, такой задачи нет. У них тоже есть определенные правила: в год один раз, поэтому плановый рост тарифа будет, и параллельно будут рассматриваться вопросы адресной социальной помощи", – заверил Сунгат Есимханов.

26 февраля министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, как могут измениться цены на бензин и газ в Казахстане.

20 февраля вице-министр национальной экономики Арман Касенов отметил, что существует программа компенсации расходов на комуслуги.