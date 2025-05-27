Курс доллара вырос на торгах 27 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,16 тенге, поднявшись на 1,24 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,41 тенге (-0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,34 тенге (-0,08).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511-513,5 тенге, евро – по 579,5-584,7 тенге, рубли – по 6,31-6,43 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 27 мая.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,09%, до 64,18 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,07%, до 61,57 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,04 тенге, евро – 581,72 тенге, рубля – 6,41 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 мая, можно здесь.