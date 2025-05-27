Курс доллара вырос на торгах 27 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 мая 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,16 тенге, поднявшись на 1,24 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,41 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,34 тенге (-0,08).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511-513,5 тенге, евро – по 579,5-584,7 тенге, рубли – по 6,31-6,43 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 27 мая.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,09%, до 64,18 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,07%, до 61,57 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,04 тенге, евро – 581,72 тенге, рубля – 6,41 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 мая, можно здесь.