Курс доллара еще вырос на торгах 28 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,66 тенге, поднявшись еще на 0,52 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,39 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,30 тенге (-0,03).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,7-514,5 тенге, евро – по 578-582 тенге, рубли – по 6,29-6,41 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 28 мая.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,13%, до 63,65 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,18%, до 61 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 512,16 тенге, евро – 580,94 тенге, рубля – 6,39 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 мая, можно здесь.