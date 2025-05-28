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Финансы

Жумангарин ответил на страхи вокруг нового Налогового кодекса: Будут ходить с чемоданами денег?

Жумангарин , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 12:23 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 28 мая 2025 года в кулуарах Акорды прокомментировал мнение о том, что казахстанцы будут массово переходить на использование наличных денег из-за принятия Налогового кодекса, передает Zakon.kz.
"Я вас умоляю... Какие-то эксперты что-то говорят, какие-то подписчики – уйдем в кэш. Кто уйдет в кэш? Куда они уйдут? Будут ходить с огромными чемоданами денег? Расчеты делать?" – ответил Жумангарин.

Представители СМИ отметили, что в некоторых магазинах даже есть объявления, что в случае оплаты наличными будет скидка.

"Я не спорю. "Кэш" – это легальный способ платежа, на самом деле. Но очень неудобный на сегодняшний день. Страна, где многие сервисы автоматизированы и цифровизированы. Платить "кэшем" – терять время. Я в этом глубоко сомневаюсь. Может, какая-то часть ИП, те, кто в торговле работает… Но компании и юридические лица? Сомневаюсь. Просто утопия. Может, в 90-х это работало. Какая прослойка об этом говорит?" – озвучил он.

Он также отметил, что новшества никому никогда не нравились.

"Но то, что мы сделали, мы сделали правильно. Нам нужно было стабилизировать государственные финансы, и в этом плане обратной дороги нет. Надо четко это понимать", – дополнил Серик Жумангарин.

На вопрос журналистов о том, удалось ли добиться стабилизации, он ответил, что проблема потихоньку решается и будет полностью устранена в следующем году.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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