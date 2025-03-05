Доначисление налогов строительными компаниями: что ответил Жумангарин

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 5 марта 2025 года в Мажилисе прокомментировал вопрос налогов, которые должен доначислить крупный бизнес, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что премьер-министр Олжас Бектенов дал две недели строительным компаниям на уплату налогов.

"Там разные есть компании: бизнес-центры, гостиницы, фитнес-клубы, строительные компании. Я бы не стал делать из этого что-то особенное. В прошлом году более 430 тысяч подобных уведомлений по итогам камерального контроля было выставлено субъектам бизнеса на доначисление просто для того, чтобы разобраться", – сказал Серик Жумангарин.

Вместе с тем он затруднился сказать, скольким компаниям были направлены уведомления от органов госдоходов в этом году.

Ранее сообщалось, что органами государственных доходов компании BAZIS-А направлены уведомления о занижении налогооблагаемых доходов на сумму 4,6 млрд тенге, компании BI Group – на сумму 11,9 млрд тенге.