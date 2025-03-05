#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
499.74
525.23
5.6
Общество

Доначисление налогов строительными компаниями: что ответил Жумангарин

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 14:04 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 5 марта 2025 года в Мажилисе прокомментировал вопрос налогов, которые должен доначислить крупный бизнес, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что премьер-министр Олжас Бектенов дал две недели строительным компаниям на уплату налогов.

"Там разные есть компании: бизнес-центры, гостиницы, фитнес-клубы, строительные компании. Я бы не стал делать из этого что-то особенное. В прошлом году более 430 тысяч подобных уведомлений по итогам камерального контроля было выставлено субъектам бизнеса на доначисление просто для того, чтобы разобраться", – сказал Серик Жумангарин. 

Вместе с тем он затруднился сказать, скольким компаниям были направлены уведомления от органов госдоходов в этом году.

Ранее сообщалось, что органами государственных доходов компании BAZIS-А направлены уведомления о занижении налогооблагаемых доходов на сумму 4,6 млрд тенге, компании BI Group – на сумму 11,9 млрд тенге.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Возрастное ограничение на использование соцсетей предложили ввести в Казахстане
Общество
14:46, Сегодня
Возрастное ограничение на использование соцсетей предложили ввести в Казахстане
Стоит ли бояться бизнесу снижения порога НДС до 15 млн тенге, рассказал Жумангарин
Общество
14:35, Сегодня
Стоит ли бояться бизнесу снижения порога НДС до 15 млн тенге, рассказал Жумангарин
Казахмыс погасил все кредиты семьям погибших шахтеров
Общество
14:15, Сегодня
Казахмыс погасил все кредиты семьям погибших шахтеров
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: