Стоимость страховки: почему одни водители платят больше, а другие меньше

С чем связан рост цен на полисы ОГПО ВТС и по какому принципу определяется стоимость страховки для разных категорий водителей – в материале Zakon.kz.

Рост инфляции, удорожание запасных частей и ремонта, а также увеличение количества ДТП привели к тому, что обязательное автострахование стало самым убыточным классом страхования на рынке. По данным АРРФР, средний показатель убыточности страховых компаний за первый квартал 2025 года превысил 100%, а у ряда страховых компаний этот показатель превышает 120%.

Это значит, что объем выплат пострадавшим в ДТП превысил сумму страховых премий, привлекаемых от автовладельцев, говорит управляющий директор центра развития страхового сектора Ассоциации финансистов Казахстана Бауыржан Нагманов.

В таких условиях страховщики объективно не могут корректировать методику расчета для увеличения размеров выплат пострадавшим в ДТП, а также инвестировать в цифровизацию и развитие этого класса страхования. Чтобы эта система продолжала работать, вместо повышения тарифов используется система "бонус-малус", которая предусматривает индивидуальный подход к каждой категории водителей.

"Бонус-малус" – система персонального рейтинга водителя, которая определяет уровень его риска и, соответственно, влияет на стоимость обязательной автостраховки. В Казахстане установлено 18 классов страхования, самым высоким из которых является 13, а самым низким – M2.

"Более 90% всех водителей в нашей стране имеют 13 класс "бонус-малус", то есть водят очень хорошо, практически не нарушают ПДД, а если и попадают в ДТП, то не по своей вине". Бауыржан Нагманов

Система "бонус-малус" использует статистику единой страховой базы данных (ЕСБД) для применения индивидуальных тарифов, которые рассчитываются с учетом реального страхового риска каждого конкретного водителя.

Соответственно, аккуратные водители платят меньше, а "новички" и нарушители ПДД и часто попадающие в ДТП – больше. Кроме того, платят больше и те, кто использует транспорт в коммерческих целях, проводя на дорогах значительно больше времени по сравнению с рядовыми водителями, таким образом повышая риск.

Специалист подчеркивает, что шанс попасть в ДТП у таксиста, даже очень хорошего, примерно в десять раз выше, чем у рядового водителя, хотя бы потому, что на дороге он находится значительно дольше.

Таким образом, система выступает важным инструментом для профилактики аварийности, повышения дисциплины на дорогах и справедливого распределения страховых взносов, когда каждый платит по уровню своего риска.

Как можно снизить стоимость полиса

В целом, на стоимость полиса обязательного автострахования сегодня влияет целый ряд факторов: территория регистрации транспортного средства, тип и срок эксплуатации, возраст и стаж вождения застрахованного водителя. Такая система поощряет водителей с безаварийной историей, снижая стоимость полиса для них, и повышает премии для тех, кто регулярно нарушает ПДД и становится виновником ДТП, особенно если причинен вред жизни и здоровью (то есть, учитывается также и тяжесть ДТП).

С 7 апреля текущего года водители, впервые заключающие договор обязательного автострахования, выделены в отдельный класс "А". Это начальный класс для водителей, у которых нет истории вождения и страховой статистики. Для водителей, заключающих договор страхования впервые, установлен отдельный тариф с учетом повышенного риска.

"Статистика убыточности по впервые застрахованным превышает 100%. Ранее водители с безаварийной ездой фактически несли часть расходов за неопытных водителей. Теперь с появлением отдельного класса для "новичков" их убыточность не будет влиять на стоимость страховки безаварийных водителей, и это справедливый подход". Бауыржан Нагманов

При этом спустя год безаварийного вождения водители-новички значительно повышают свой класс, что снижает стоимость полиса для них сразу в два раза, отмечает эксперт.

Вместе с тем, если водитель регистрирует автомобиль в регионе с низкой аварийностью и более низкой стоимостью страхового полиса, но эксплуатирует авто в высокоаварийном регионе, то стоимость его страхового полиса должна корректироваться с учетом аварийности региона, где было совершено ДТП.

"Например, водитель автомобиля, зарегистрированного в Алматинской области, где страховая премия ниже, чем в Алматы, станет виновником ДТП. Это повлияет на убыточность обязательного автострахования по городу Алматы. Соответственно, страховка для такого водителя должна быть аналогична по стоимости страховки для автотранспорта, зарегистрированного в Алматы. В противном случае водители Алматы будут переплачивать за риск, созданный теми, кто совершает ДТП в городе Алматы, но зарегистрировали автотранспорт в другом регионе". Бауыржан Нагманов

Однако это правило применяется, только если регион, где произошло ДТП, более аварийный, чем регион регистрации автомобиля.

Стоимость страховок для мопедистов

Специалист АФК также напомнил, что с апреля 2025 года водители скутеров, мопедов и мотоциклов в соответствии с поправками в законодательство о дорожном движении тоже являются его полноценными участниками, то есть могут становиться виновниками ДТП, причинить ущерб жизни и здоровью пешеходов и пассажиров, а также имуществу владельцев других транспортных средств.

По его словам, для этой категории водителей применяется точно такой же подход в рамках системы "бонус-малус", как и для водителей других видов автотранспорта, то есть учитывается реальный опыт управления транспортным средством.

Другими словами, если водитель мопеда, ранее имея водительские права, страховал свою ответственность как участник дорожного движения, то система определит ему соответствующий класс, более высокий, как водителю с опытом вождения на дорогах.

Следовательно, ежегодное участие водителей-новичков мопедов или мотоциклов в системе ОГПО ВТС и их безаварийное вождение позволит им через несколько лет улучшить свой класс страхования, и соответственно, заметно снизить стоимость страхового полиса, заключил Бауыржан Нагманов.

Отметим, что на прошлой неделе депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты 21 мая 2025 года раскритиковал новое тарифообразование в сфере гражданско-правовой ответственности автовладельцев.