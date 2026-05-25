Страховка в отпуске: на что стоит обращать внимание в 2026 году

Покупая билеты в отпуск, мы тщательно выбираем отель, сравниваем пляжи, читаем отзывы. Но когда дело доходит до страховки, большинство действует по принципу: "главное, что есть". Что все-таки скрывает страховка и что стоит знать о ней в этом году – в материале Zakon.kz.

Полис оформляется за три минуты, галочка поставлена, и кажется, что вопрос закрыт. До первого форс-мажора. А ведь именно в этот момент выясняется, что страховка не волшебная палочка, а документ с десятками нюансов, написанных мелким шрифтом.

Страховой ли случай

Фото: magnific

Представьте, турист отправляется в Таиланд, арендует байк, чтобы прокатиться вдоль океана. Красиво, романтично, как в кино. Но одно неудачное движение, и отпуск превращается в поездку по больницам. Человек уверен, что страховка есть, значит, все расходы покроют, но это не всегда так.

На что стоит обратить внимание, когда оформляется полис, рассказала страховой агент Айгерим Ертаева.

"Чаще всего туристы сталкиваются с тем, что не обращают внимания на исключения из страхового покрытия. Например, ограничения могут касаться активного отдыха, управления арендованным транспортом, а также случаев, связанных с состоянием алкогольного опьянения. Многие считают обычными развлечениями катание на гидроциклах, квадроциклах, SUP-бордах или "бананах", однако для некоторых видов активности может потребоваться дополнительное расширение страхового покрытия", – объясняет специалист.

Есть и менее очевидные причины отказов. Например, турист выпил коктейль, решил сделать эффектное фото у бассейна, поскользнулся и получил травму. Страховая компания может расценить это как происшествие, связанное с алкогольным опьянением. Даже безобидное селфи у бассейна иногда превращается в страховой спор.

Также туристы нередко удивляются, что порядок обращения за медицинской помощью за границей регулируется через ассистанс-компанию, а самостоятельное обращение в клинику без согласования может повлиять на дальнейшее возмещение расходов.

Отсюда вытекает логичный вопрос: хватает ли базовой страховки от туроператора в 2026 году или ее уже недостаточно?

"Базовая страховка от туроператора подходит для минимального покрытия экстренных медицинских расходов, однако в 2026 году многие туристы предпочитают расширенные программы страхования, особенно при поездках в страны с дорогостоящей медициной". Айгерим Ертаева

Дополнительно часто подключают: расширение на активный отдых;

страхование отмены поездки;

покрытие при задержке рейса или багажа;

повышенный лимит медицинских расходов;

дополнительные опции для путешествий с детьми.

"При выборе туристической страховки важно обращать внимание не только на размер страхового покрытия, но и на качество ассистанса. Именно эта служба координирует медицинскую помощь, взаимодействует с клиниками и сопровождает туриста во время страхового случая за границей", – добавила Айгерим Ертаева.

Что должно быть в страховке

Фото: magnific

В классический туристический полис обычно входят:

экстренная медицинская помощь,

госпитализация,

вызов врача,

транспортировка в больницу,

иногда стоматологическая помощь при острой боли.

Но есть важная деталь: каждая страховая компания прописывает собственные условия и ограничения.

Например, стандартная страховка часто не покрывает травмы при занятиях экстремальным спортом, несчастные случаи в состоянии алкогольного опьянения, хронические заболевания в стадии обострения, беременность на поздних сроках и последствия управления транспортом без прав.

На что чаще всего страховка не распространяется, рассказала страховой агент. В зависимости от программы страхования ограничения могут касаться различных видов активного отдыха.

Среди них:

катание на гидроциклах;

квадроциклы и багги;

дайвинг;

серфинг и SUP-борды;

парасейлинг;

горные экскурсии и треккинг;

аренда скутеров и мопедов;

некоторые водные аттракционы.

"Поэтому перед поездкой важно уточнять, входит ли конкретная активность в страховое покрытие или требует дополнительного расширения полиса", – поясняет эксперт.

Главные ошибки

Фото: magnific

Специалисты советуют не оформлять полис "на автомате", а хотя бы один раз внимательно прочитать условия договора. Да, это не так увлекательно, как выбирать экскурсию на яхте. Но гораздо полезнее. Одна из главных проблем – уверенность, что "со мной ничего не случится".

Также туристы часто:

не уточняют список исключений;

не добавляют покрытие активного отдыха;

выбирают минимальную сумму покрытия;

не сохраняют контакты ассистанса;

не знакомятся с порядком обращения за медицинской помощью.

"При путешествии с детьми особенно важно заранее уточнить условия оказания педиатрической помощи, возможную госпитализацию ребенка вместе с сопровождающим и особенности покрытия вирусных заболеваний или аллергических реакций". Айгерим Ертаева

В большинстве случаев при наступлении страхового случая рекомендуется сначала связаться с ассистанс-компанией, указанной в полисе. Именно она организует обращение в клинику и координирует дальнейшую помощь. Если же турист обращается к врачу самостоятельно, страховая компания может запросить полный пакет документов: чеки, медицинские заключения, назначения и подтверждение оплаты услуг.

При выборе полиса специалисты рекомендуют обращать внимание:

на перечень покрываемых рисков;

наличие или отсутствие ограничений;

условия по активному отдыху;

размер медицинского покрытия;

качество и репутацию ассистанса.

"За последний год туристические страховки стали более гибкими и персонализированными. Многие компании расширяют онлайн-сервисы и добавляют телемедицинские консультации для клиентов за границей. Также страховщики стали внимательнее относиться к видам активного отдыха, условиям аренды транспорта и порядку самостоятельного обращения в клиники", – резюмирует Айгерим Ертаева.

Медицина за границей – удовольствие совсем не дешевое. Именно поэтому турагенты и страховые агенты советуют смотреть не только на цену страховки, но и на размер страхового покрытия, наличие франшизы, список исключений, условия активного отдыха и работу ассистанса. Потому что иногда разница между двумя полисами в пару тысяч тенге может оказаться разницей между "все оплатили" и "ищите деньги сами".

Материал по теме Эксперт раскрыл, как мошенники обманывают туристов в 2026 году

Парадоксально, но люди готовы часами изучать рейтинг отелей и почти никогда не читают несколько страниц договора, который потенциально защищает их здоровье и деньги.

Отпуск – это всегда яркие впечатления, комфорт и желание отключиться от проблем. Но безопасность редко бывает случайной. Иногда самый важный сувенир, который человек привозит домой из путешествия, – это не магнитик на холодильник и не фотографии закатов, а отсутствие больших проблем. И в этом смысле хорошая страховка, пожалуй, самая недооцененная вещь в чемодане туриста.