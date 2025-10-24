Рубль под давлением: снижение к тенге, доллару, евро

После впечатляющего ралли в начале года, которое вывело рубль на первое место в мировом рейтинге наиболее укрепившихся к доллару валют, российская денежная единица демонстрирует заметное ослабление по отношению к ключевым валютам и валютам стран-партнеров, сообщает Zakon.kz.

За последний месяц рубль потерял 2,97% к доллару США и 4,07% к евро. Снижение к европейской валюте наблюдается и в недельной перспективе – 0,29%.

Хроника рубля

По отношению к казахстанскому тенге рубль опустился на 0,26% за неделю и на 3,7% за последние три месяца. Сегодня официальный курс составляет 6,61 тенге за рубль.

Однако все эти цифры необходимо рассматривать в контексте "эффекта высокой базы". С начала года российская валюта прибавила 44,7% к доллару, что стало рекордным укреплением среди мировых валют. Текущее снижение – это, возможно, лишь коррекция после бурного роста.

Несмотря на текущие котировки (1 доллар = 81,2690 рублей), аналитики по-прежнему ожидают ослабления рубля, считая его курс неоправданным.

Ситуация на рынке может резко измениться после анонсированных новых санкций США против российских нефтяных гигантов – "Роснефти" и "Лукойла". Так, экономист Михаил Зельцер предполагает, что к концу года доллар будет стоить выше 85 рублей, а евро – в районе 100 рублей.

На фоне новостей о санкциях стоимость нефти Brent выросла на 5%, достигнув почти 66 за баррель. Как отмечает Bloomberg, хотя на мировом рынке и наблюдается избыток предложения, санкции США в сочетании с атаками украинских дронов на российскую нефтяную инфраструктуру повышают риск сокращения добычи в РФ, что провоцирует рост цен.

Экономист Эльдар Шамсутдинов отмечает, что для рубля настал момент истины.

"Уже несколько недель идет разговор, что курс USD/RUB слишком низок. Теперь Китаю и Индии будет сложнее покупать российскую нефть, что должно ослабить рубль. Если этого не произойдет даже сейчас, значит, пора закрывать позицию". Эльдар Шамсутдинов

Фото: Zakon.kz

Горизонты 2026 года: 100 рублей за доллар?

Как сообщает Telegram-канал Proeconomics, многие эксперты пересмотрели свои прогнозы по рублю. Они ожидают, что благодаря высокому предложению от экспортеров курс к концу года сохранится относительно крепким, составив всего лишь 83 рубля за доллар. Однако их прогноз на 2026 год – 100 рублей за доллар. Может ли экспортно-импортная структура так резко ухудшиться, чтобы привести к такому ослаблению?

Экономист Сергей Хестанов подчеркивает, что история свидетельствует о способности валютного курса к быстрым и значительным изменениям. Он указывает, что ослабление рубля выгодно для российских экспортеров и бюджета, поэтому полностью исключать сценарий "энергичного ослабления" нельзя.

Консультант Николай Иванов сомневается, что внешнеторговый баланс России может серьезно ухудшиться всего за год. По его мнению, чрезмерно крепкий рубль экономически невыгоден, равно как и слишком слабый, и оптимальным является диапазон 83-100 рублей за доллар.

Экономист Валерий Корнеев придерживается мнения, что курс рубля регулируется не столько экспортно-импортными операциями, сколько решениями Центрального банка о резервировании. Он отмечает инициативу Минфина, предлагающую наделить президента РФ правом указом регулировать параметры валютного регулирования.

Рубль и тенге: курс на старый паритет?

Если же вернуться к взаимоотношениям рубля и тенге, то прогнозы крайне осторожны.

Эксперты Investing ждут изменения в паре рубль-тенге уже к новому году: они прогнозируют паритет в 6.0 тенге за рубль.

При этом берется во внимание факт, что в ближайшие месяцы рубль продолжит оставаться в зоне повышенной волатильности под влиянием как внешних факторов (санкции, цены на сырье), так и внутренних решений (жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, валютное регулирование). Таким образом, динамика курса RUB/KZT будет зависеть не только от нефтяных котировок, но и от устойчивости ключевого торгового партнера РК в условиях геополитического давления.

Ранее аналитики указывали, при каких условиях курс рубля может вернуться к многолетнему паритету в 5,5 тенге.