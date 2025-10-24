#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Финансы

Рубль под давлением: снижение к тенге, доллару, евро

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 10:56 Фото: pixabay
После впечатляющего ралли в начале года, которое вывело рубль на первое место в мировом рейтинге наиболее укрепившихся к доллару валют, российская денежная единица демонстрирует заметное ослабление по отношению к ключевым валютам и валютам стран-партнеров, сообщает Zakon.kz.

За последний месяц рубль потерял 2,97% к доллару США и 4,07% к евро. Снижение к европейской валюте наблюдается и в недельной перспективе – 0,29%.

Хроника рубля

По отношению к казахстанскому тенге рубль опустился на 0,26% за неделю и на 3,7% за последние три месяца. Сегодня официальный курс составляет 6,61 тенге за рубль.

Однако все эти цифры необходимо рассматривать в контексте "эффекта высокой базы". С начала года российская валюта прибавила 44,7% к доллару, что стало рекордным укреплением среди мировых валют. Текущее снижение – это, возможно, лишь коррекция после бурного роста.

Несмотря на текущие котировки (1 доллар = 81,2690 рублей), аналитики по-прежнему ожидают ослабления рубля, считая его курс неоправданным.

Ситуация на рынке может резко измениться после анонсированных новых санкций США против российских нефтяных гигантов – "Роснефти" и "Лукойла". Так, экономист Михаил Зельцер предполагает, что к концу года доллар будет стоить выше 85 рублей, а евро – в районе 100 рублей.

На фоне новостей о санкциях стоимость нефти Brent выросла на 5%, достигнув почти 66 за баррель. Как отмечает Bloomberg, хотя на мировом рынке и наблюдается избыток предложения, санкции США в сочетании с атаками украинских дронов на российскую нефтяную инфраструктуру повышают риск сокращения добычи в РФ, что провоцирует рост цен.

Экономист Эльдар Шамсутдинов отмечает, что для рубля настал момент истины.

"Уже несколько недель идет разговор, что курс USD/RUB слишком низок. Теперь Китаю и Индии будет сложнее покупать российскую нефть, что должно ослабить рубль. Если этого не произойдет даже сейчас, значит, пора закрывать позицию".Эльдар Шамсутдинов

курс рубля, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 10:56

Фото: Zakon.kz

Горизонты 2026 года: 100 рублей за доллар?

Как сообщает Telegram-канал Proeconomics, многие эксперты пересмотрели свои прогнозы по рублю. Они ожидают, что благодаря высокому предложению от экспортеров курс к концу года сохранится относительно крепким, составив всего лишь 83 рубля за доллар. Однако их прогноз на 2026 год – 100 рублей за доллар. Может ли экспортно-импортная структура так резко ухудшиться, чтобы привести к такому ослаблению?

Экономист Сергей Хестанов подчеркивает, что история свидетельствует о способности валютного курса к быстрым и значительным изменениям. Он указывает, что ослабление рубля выгодно для российских экспортеров и бюджета, поэтому полностью исключать сценарий "энергичного ослабления" нельзя.

Консультант Николай Иванов сомневается, что внешнеторговый баланс России может серьезно ухудшиться всего за год. По его мнению, чрезмерно крепкий рубль экономически невыгоден, равно как и слишком слабый, и оптимальным является диапазон 83-100 рублей за доллар.

Экономист Валерий Корнеев придерживается мнения, что курс рубля регулируется не столько экспортно-импортными операциями, сколько решениями Центрального банка о резервировании. Он отмечает инициативу Минфина, предлагающую наделить президента РФ правом указом регулировать параметры валютного регулирования.

Рубль и тенге: курс на старый паритет?

Если же вернуться к взаимоотношениям рубля и тенге, то прогнозы крайне осторожны.

Эксперты Investing ждут изменения в паре рубль-тенге уже к новому году: они прогнозируют паритет в 6.0 тенге за рубль.

При этом берется во внимание факт, что в ближайшие месяцы рубль продолжит оставаться в зоне повышенной волатильности под влиянием как внешних факторов (санкции, цены на сырье), так и внутренних решений (жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, валютное регулирование). Таким образом, динамика курса RUB/KZT будет зависеть не только от нефтяных котировок, но и от устойчивости ключевого торгового партнера РК в условиях геополитического давления.

Ранее аналитики указывали, при каких условиях курс рубля может вернуться к многолетнему паритету в 5,5 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Рубль рекордно взлетел к доллару – что ждет тенге
16:13, 30 мая 2025
Рубль рекордно взлетел к доллару – что ждет тенге
Почему растет курс доллара и когда закончится давление на тенге
11:32, 24 июня 2025
Почему растет курс доллара и когда закончится давление на тенге
Курс рубля "сползает" из-за слов Трампа о России
12:43, 31 марта 2025
Курс рубля "сползает" из-за слов Трампа о России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: