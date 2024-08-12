Что важно знать казахстанцам о социальной выплате по потере работы

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 12 августа 2024 года рассказали, кто и как может зарегистрироваться в качестве безработного и какая поддержка предусмотрена государством на период поиска работы, сообщает Zakon.kz.

Председатель правления АО "Государственный фонд социального страхования" (ГФСС) Айбол Аргынгазинов напомнил, что безработным гражданам полагается социальная выплата по случаю потери работы, но при выполнении некоторых условий.

"Социальная выплата по случаю потери работы назначается участникам системы обязательного социального страхования со дня регистрации в качестве безработного. Выплата назначается на период от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе и доходов за последние 24 месяца, с которых производились социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования. Основными условиями назначения выплаты являются наличие стажа участия в системе не менее шести месяцев и регистрация в качестве безработного, независимо от причин увольнения", – рассказал глава ГФСС.

Он уточнил, что зарегистрироваться в качестве безработного, как лицо, ищущее работу, можно через порталы:

электронной биржи труда enbek.kz;

электронного правительства eGov.kz.

Также, по словам Айбола Аргынгазинова, зарегистрироваться в качестве безработного можно, обратившись в карьерный центр.

По данным Минтруда Казахстана, за первое полугодие 2024 года социальная выплата по случаю потери работы осуществлена на сумму 39 млрд тенге, ее получили 180,2 тыс. человек, что в 1,6 раза превысило количество получателей за шесть месяцев 2023 года. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты – 73 081 тенге.