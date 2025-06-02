Сколько граждан Казахстана стали банкротами с начала 2025 года

В этом году 77 106 граждан РК подали заявления на процедуры внесудебного и судебного банкротства. Статус банкрота получили 28,4 тысячи человек через органы государственных доходов и еще 196 – по решению суда. Общая сумма их обязательств составила 147,1 миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

Важно, что 103 казахстанца уже воспользовались процедурой восстановления платежеспособности. По восьми из них утверждены планы финансового оздоровления на общую сумму 9,5 миллиарда тенге. Эти данные предоставлены Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК.

Закон о банкротстве набирает обороты

С момента введения Закона Республики Казахстан "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан" 3 марта 2023 года, наблюдается значительный рост информированности населения. Если в 2024 году было подано 83 057 заявлений, то за первые пять месяцев 2025 года эта цифра уже достигла 77 106.

Как сообщил директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев, это связано с изменениями в законодательстве.

"С 25 августа 2024 года процедура банкротства для физических лиц стала еще доступнее. Законодатель уточнил перечень требований к должнику, а также порядок расчета срока просрочки". Александр Терентьев

Закон предусматривает три формы урегулирования долгов:

Внесудебное банкротство

Судебное банкротство

Восстановление платежеспособности.

Суть поправок состоит вот в чем:

восстановление платежеспособности стало доступно даже тем, у кого нет просрочек и имущества, но есть стабильный доход;

внесудебное банкротство теперь распространяется на все организации с правом требования по займам, включая МФО, коллекторов и социально-предпринимательские корпорации (СПК);

больше не нужно указывать кредитора и сумму долга в заявлении;

срок просрочки по долгам, уступленным коллектору, теперь считается с момента последнего платежа до уступки.

Что нас ждет? Ожидаемые изменения в законе

В парламенте сейчас рассматриваются новые поправки, которые могут вступить в силу до конца 2025 года. Они призваны еще больше упростить процедуру:

возможность не регулировать долг по договорам займа, заключенным до 1 января 2025 года;

гражданин сможет прекратить процедуру внесудебного банкротства без объяснения причин;

после завершения процедуры банкротства будут прекращены все обязательства банкрота перед финансовыми организациями, даже те, что не были отражены в кредитных бюро.

Последствия банкротства: что нужно знать?

Важно помнить, что инициировать все эти процедуры может только сам заемщик. Кредиторы не имеют права подавать на банкротство должника.

Однако, решение о банкротстве влечет за собой определенные последствия, которые необходимо взвесить:

невозможность брать кредиты в течение пяти лет (исключение – микрокредиты в ломбардах),

повторное банкротство возможно только через семь лет,

финансовое состояние будет проверяться три года после завершения процедуры.

Каждый, кто задумывается о банкротстве, должен понимать, что это решение понижает его кредитный рейтинг. Поэтому крайне важно обдуманно подходить к этому шагу, взвешивая все "за" и "против", – предупреждают в КГД.

Ранее в Комитете государственных доходов составили портрет типичного банкрота в Казахстане.