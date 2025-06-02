Доллар еще подорожал на торгах 2 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,37 тенге, поднявшись на 0,55 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,46 тенге (-0,013).

Торгов по китайскому юаню не проводилось.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,1-512,5 тенге, евро – по 582,5-586,5 тенге, рубли – по 6,33-6,45 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 2 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 2,76%, до 64,51 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 3,21%, до 62,74 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,81 тенге, евро – 578,59 тенге, рубля – 6,51 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 июня, можно здесь.