Доллар еще подорожал на торгах 2 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,37 тенге, поднявшись на 0,55 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,46 тенге (-0,013).
Торгов по китайскому юаню не проводилось.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,1-512,5 тенге, евро – по 582,5-586,5 тенге, рубли – по 6,33-6,45 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 2 июня.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 2,76%, до 64,51 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 3,21%, до 62,74 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,81 тенге, евро – 578,59 тенге, рубля – 6,51 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 июня, можно здесь.