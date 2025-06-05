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Финансы

Решение Нацбанка связано с инфляционным давлением – эксперт

Решение Нацбанка связано с инфляционным давлением, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 12:31 Фото: pexels
Национальный банк объявил решение по базовой ставке – регулятор сохранил ее на уровне 16,5%. Аналитик Расул Рысмамбетов отметил, что это решение было ожидаемым с учетом текущих условий.
"Годовая инфляция в мае была на уровне 11,3%, чуть выше 10,7% в апреле. Ожидания населения выше – 12%. Думаю, основные факторы – это рост мировых цен на продовольствие и высокая инфляция в странах-партнерах, таких как Россия. Кроме того, Казахстан стоит на пороге дальнейших госинвестиций в инфраструктуру, а значит, что это может усилить инфляционное давление. А это потребует сохранения жесткой монетарной политики. Следует отметить, что также вносит свой вклад и отпуск тарифов", – поделился он своим мнением.

Ранее большинство опрошенных Ассоциацией финансистов Казахстана экспертов на фоне замедления месячного показателя индекса потребительских цен третий месяц подряд также ожидали сохранения базовой ставки.

Остальные участники рынка допускали даже незначительное повышение ставки – до 16,75%, исходя из необходимости усиления контроля над инфляцией, удержания ее в пределах целевого диапазона 10-12% в 2025 году, а также дальнейшей стабилизации курса тенге.


"Из-за пересмотра инфляционных ожиданий прогноз по базовой ставке через год скорректирован вниз до 15,5% с 15,75% ранее. Таким образом, реальная ставка в экономике может составить 4,4% (3,95% ранее), повышая привлекательность тенговых активов", – говорится в сообщении АФК.

Напомним, в апреле Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

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Айсулу Омарова
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