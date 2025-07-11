Эксперты солидарны с Нацбанком: инфляцию разгоняет сектор услуг

Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 16,5% и прогнозирует ее неизменность до конца 2025 года. Об этом сообщил председатель монетарного регулятора Тимур Сулейменов.

"Инфляция формируется в пределах нашего прогноза. Как вы помните, это 10,5-12,5% на этот год. У нас сохраняется устойчивый внутренний спрос, фискальное стимулирование, потребительское кредитование, повышенные инфляционные ожидания, тарифная реформа, ценовая реформа и реформа налогово-бюджетной политики. Это значит, нам необходимо поддерживать текущий уровень жесткости денежно-кредитной политики более длительное время. С высокой долей вероятности базовая ставка не будет меняться до конца текущего года", – сказал в ходе брифинга Тимур Сулейменов.

Большинство опрошенных Ассоциацией финансистов экспертов ожидали сохранения базовой ставки на уровне 16,5%. Аналогичного мнения по сохранению базовой ставки придерживаются и аналитики BCC Invest. Аналитики отметили, что годовая инфляция продолжает расти из-за ценового шока в конце 2024 – начале 2025 годов, несмотря на замедление месячной инфляции. По их прогнозу, пик инфляции достигнет 12,3% в сентябре 2025 года. В то же время динамика обменного курса также показывает признаки стабилизации.

"Таким образом, общая макроэкономическая ситуация, согласно мандату Национального банка, складывается относительно стабильной, что позволяет регулятору сохранить базовую ставку. Увеличение базовой ставки может вызвать риск снижения финансовой устойчивости страны, а снижение базовой ставки может вызвать риск увеличения инфляции в стране", – отметили в BCC Invest.

Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов считает, что на данном этапе повышать базовую ставку нецелесообразно. По его мнению, стоит подождать примерно три месяца и оценить динамику инфляции. Если к осени ее уровень останется высоким, тогда можно будет рассматривать возможность повышения ставки.





"Наиболее вероятный сценарий: пауза с нейтральной или умеренно жесткой риторикой (hawkish hold). Мягкий сигнал (dovish tilt) рынок пока не закладывает, но будет внимательно читать forward guidance. Несмотря на сохраняющиеся риски во внешнем фоне и импортной инфляции, текущая конфигурация не требует пересмотра ставки", – отметил финансовый эксперт Эльдар Шамсутдинов.

Как отметили в самом Нацбанке, Комитет по денежно-кредитной политике не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости.