В Нацбанке не исключают возможности ужесточения базовой ставки в Казахстане

Фото: pixabay

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 5 июня 2025 года рассказал о возможности ужесточения базовой ставки. Он считает, что удержать ее на уровне 16,5% – достаточно сложно, передает корреспондент Zakon.kz.

Чуть ранее Комитет по денежно-кредитной политике НБК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5%. "Если говорить про наши прогнозы, они показывают, что базовая ставка должна сохраняться, как минимум, на таком уровне в течение всего 2025 года. Понятно, что это прогнозы, это модельные практики, и многие вещи будут меняться как внутри экономики нашей страны, так и снаружи – во внешних макроэкономических условиях. Но пока, исходя из прогнозного раунда, который закончился сегодня, предполагается, что базовая ставка будет на таком уровне в течение 2025 года либо жестче", – указал Тимур Сулейменов. Ранее глава Нацбанка рассказал о мерах по снижению уровня инфляции в Казахстане.

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